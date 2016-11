Rooney abandona la concentración de Inglaterra y no estará frente a España

Fútbol Internacional

Wayne Rooney, capitán de la selección inglesa, abandonó el lunes por la noche la concentración del combinado nacional por unas molestias en la rodilla y no estará en el amistoso de este martes frente a España (20:00 GMT).



El delantero, de 31 años, máximo goleador histórico de Inglaterra, con 53 tantos en 119 partidos internacionales, no se entrenó en la mañana del lunes con el resto de sus compañeros en las instalaciones del Tottenham Hotspur, al norte de Londres, como medida de precaución.



"Wayne Rooney ha abandonado la convocatoria de Inglaterra y ha regresado al Manchester United. Como Gareth Southgate ya había confirmado que el capitán iba a descansar en la visita de España a Wembley mañana por la noche, a Rooney se le ha permitido regresar a su club para someterse a más pruebas", informó la Federación Inglesa (FA) a través de un comunicado.



Rooney, que había perdido protagonismo en su equipo y en la selección en las últimas semanas, fue titular el pasado viernes, en la goleada 3-0 sobre Escocia en la fase de clasificación de la UEFA para el Mundial de Rusia 2018.



La ausencia del jugador del United deja como capitán de los 'Tres Leones' al centrocampista del Liverpool Jordan Henderson, quien ya portó el brazalete el mes pasado en el empate 0-0 con Eslovenia.



Rooney es el segundo jugador que abandona la concentración británica en los últimos días, ya que el pasado domingo, el delantero del Tottenham Harry Kane fue excusado por el seleccionador, Gareth Southgate, para que continuara su recuperación en su club.



Uno que sí estará en el partido será el lateral izquierdo del Southampton Ryan Bertrand, quien no se entrenó junto a sus compañeros por pequeñas molestias pero se ha recuperado a tiempo para jugar.



"El lateral Ryan Bertrand, aunque no se entrenó con normalidad, seguirá con el equipo de los 'Tres Leones' y es una de las opciones para jugar ante el conjunto de Julen Lopetegui", explicó la FA en la misiva, colgada en su página web.



EFE