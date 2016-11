Uruguay parte a Chile para vivir otro capítulo de "competitividad imparte"

Fútbol Internacional

Lunes 14| 6:04 pm





La selección uruguaya de fútbol partió hoy hacia Santiago de Chile, donde este martes se medirá a la selección local en un nuevo capítulo de un duelo que atesora una "competitividad importante", según lo calificó el portero del combinado celeste Fernando Muslera.



"(Con Chile) se ha dado una competitividad importante y (el partido) se vive de esa manera. Lo bueno es que estamos nosotros preparados para enfrentar a un equipo que hay que respetar", afirmó Muslera a la prensa antes de tomar el vuelo hacia la capital transandina.



'La Roja' fue el verdugo de Uruguay en la Copa América de Chile, en 2015, en un partido no exento de polémica por la expulsión del delantero charrúa Edinson Cavani por introducir un dedo en el ano de Gonzalo Jara.



Meses después, Uruguay se resarció de aquella derrota imponiéndose a Uruguay por 3-0 en la cuarta jornada de las eliminatorias de clasificación al Mundial de Rusia 2018.



Ahora, en la duodécima jornada, se espera un partido "como los últimos", con un Chile "con mucha tenencia de pelota" y un Uruguay tratando de robarla en mitad de cancha estando "cerca" del rival "para poder competir", explicó Muslera.



Uruguay llega a la cita como segunda en la clasificación con 23 puntos, uno menos que el primero, Brasil, y cinco más que el tercero, Colombia, una situación que al guardameta de la Celeste no le genera tranquilidad.



"La única tranquilidad se dará cuando clasifiquemos", aseveró.



Antes de embarcar con el grupo habló también a la prensa el centrocampista Matías Vecino, quien dijo esperar ante Chile "un partido difícil" porque se trata de un equipo necesitado de puntos (es quinto con 17 enteros) que "va a querer hacerse fuere de local".



Vecino indicó también que Chile tiene jugadores "muy desequilibrantes en el uno contra uno" y que por lo tanto no hay que dejarles espacio.

EFE