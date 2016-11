Grecia evita la derrota en el 95 con un gran gol de Tzavellas

Fútbol Internacional

Domingo 13| 6:44 pm





Un zurdazo desde fuera del área de Giorgios Tzavellas, en el minuto 95, evitó la derrota de Grecia ante Bosnia Hercegovina, en un tenso encuentro, que estuvo detenido por algunos minutos por incidentes de público en el primer tiempo y que ambos conjuntos acabaron con diez jugadores.



El tanto del defensa del PAOK, en la última jugada del encuentro vale su valor en oro, porque mantiene a los griegos invictos, con dos puntos menos que Bélgica, y aleja a una selección bosnia que fue mejor, pero no aprovechó sus ocasiones para sentenciar el partido.



El equipo de Mehmed Bazdarevic, pese a que marcó por un golpe de fortuna, fue el que buscó con más sentido la meta contraria ante una gris selección helena.



Se adelantó pasada la media hora de juego, gracias a una falta al borde del área lanzada por Miralem Pjanic, que rechazó el poste e introdujo en su portería el guardameta del Udinese Orestis Karnezis, al rebotarle el balón en la espalda.



El gol propició el encendido de numerosas bengalas en las gradas, lo que provocó que el árbitro detuviese el encuentro durante cuatro minutos.



Grecia -que había cumplido en el arranque de esta fase de clasificación mundialista al ganar sus tres primeros partidos a Gibraltar, Chipre y Estonia- no mostró capacidad de reacción más que en el primer cuarto de hora del segundo tiempo, y se acercó al empate con un disparo desde 20 metros de Kostas Fortounis que obligó a lucirse al meta del Chelsea Asmir Begovic, para rechazar el balón contra la madera (m.55).



Desde ese momento, Bosnia volvió a recuperar el mando y pudo ampliar su ventaja con ocasiones de Edin Dzeko y Pjanic, pero no sólo no las aprovechó, sino que el primero se enredó en una pelea, en la que llegó a bajar el pantalón a un jugador griego y vio la segunda cartulina amarilla. También fue expulsado por agresión Kyriakos Papadopoulos, pero los bosnios notaron más ausencia de su capitán y, en la última jugada del partido, perdieron dos puntos que les pueden costar caros.

EFE