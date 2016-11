Ancelotti, "muy feliz" por Zidane "porque se lo merece"

Fútbol Internacional

Domingo 13| 5:13 pm





El italiano Carlo Ancelotti, entrenador del Bayern Múnich, se mostró "muy feliz" por la evolución del francés Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, "porque se lo merece".



"Zidane es mi amigo. Fue mi jugador, mi asistente. Lo está haciendo muy bien en el Real Madrid y estoy muy feliz por él porque se lo merece", señaló el extécnico madridista en el programa "Canal Football Club" de Canal + en Francia.



Ancelotti consiguió, entre otros títulos, la décima Liga de Campeones con el Real Madrid con Zidane como asistente al vencer por 4-1 en la final de Lisboa al Atlético de Madrid, al que superó en la tanda de penaltis el cuadro blanco en la Undécima con el francés como primer entrenador en Milán.



Sobre la situación de su expupilo Karim Benzema, alejado hace meses de la selección francesa, Ancelotti aseguró que está "triste" por ello.



"Karim merece jugar en el equipo de Francia. El equipo de Francia no ha ganado la Eurocopa, creo que con Karim podría haber sido diferente", indicó.



Cuestionado por si en un futuro podría entrenar al Olympique Marsella, fue contundente: "No, porque no puedo ir en contra de mi historia. Mi historia en Francia fue el París Saint Germain. Mi historia en Italia era el Milan. Tengo un gran respeto por el Inter y por el Olympique Marsella. Pero, por ejemplo, yo no puedo volver a España y entrenar al Atlético de Madrid porque llevé el Real Madrid", explicó.

EFE