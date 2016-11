Lorenzo: "Era importante dejar Yamaha con el mejor regalo"

Fútbol Internacional

Domingo 13| 3:01 pm







No hemos podido luchar por el campeonato ni por la segunda posición, pero al final la gente se acuerda de la clasificación final"

El piloto español Jorge Lorenzo dijo tras ganar el Gran Premio de la Comunidad Valenciana en Moto GP que este fin de semana, el de su despedida de la escudería Yamaha, ha sido perfecto, y destacó que ha podido dar a su equipo "el mejor regalo".

"Era muy importante irse con el mejor recuerdo, dejarles el mejor regalo. El fin de semana, más completo imposible, porque cumplía mi 250 Gran Premio, con la pole, la vuelta rápida y la victoria", apuntó.

"No hemos podido luchar por el campeonato ni por la segunda posición, pero al final la gente se acuerda de la clasificación final pero también de la última carrera y ha sido perfecto terminar de esta manera", recalcó.

Sobre el desarrollo de la carrera, el piloto mallorquín señaló: "Mi estrategia era intentar salir bien y tirar al máximo al principio, aunque sabía que aún así Marquez me iba seguir. Mi suerte es que él ha tenido problemas con el embrague y estaba muy retrasado y ahí es donde he podido aumentar la distancia a pilotos que no tenían tanto ritmo como él".

Lorenzo confesó que el momento de mayor emoción en su última jornada como piloto de Yamaha fue "entrando en el box por última vez, al ver a algunas personas emocionadas". "Nos hemos abrazado y he soltado alguna lágrima, pero no se ha visto porque llevaba las gafas", añadió.

Su puesto en Yamaha lo ocupará el también piloto español Maverick Viñales y al respecto comentó: "No sé si le dejo el listón muy alto, no pienso en ello. Yamaha ha fichado el mejor que podía. Es muy joven y rapidísimo y era la mejor opción. Les deseo mucha suerte tanto a Yamaha como a Maverick y tengo curiosidad por ver de lo que es capaz".

Sobre su próxima temporada con Ducati, afirmó: "Hasta ahora he tenido la capacidad de adaptación en todas las motos que he tenido. Hace tiempo que no cambio de moto y veremos, pero creo que me adaptaré bien".

"Hemos visto que Ducati es una moto más consistente, que puede optar al podio en todas las carreras y es una buena noticia que Andrea hoy haya hecho una gran carrera y un buen ritmo. Es una moto que tiene sus puntos fuertes y sus cualidades, y otros que no lo serán tanto y que trataremos de mejorar o eliminar", añadió.

Por último se refirió a la relación que espera en Ducati con su nuevo compañero, el italiano Andrea Dovizioso, tras la tensa que ha mantenido en Yamaha con Valentino Rpssi.

"Con Rossi, mayormente ha sido difícil y no había mucha relación, pero es normal cuando dos pilotos fuertes quieren batir al otro. Es difícil tener una buena relación, sucede con casi todos los compañeros de equipo que están en esa situación, con dos pilotos con un carácter grande", relató.

"Con Dovizioso no sé cómo será la relación. Desde fuera lo veo una persona tranquila y espero que tengamos un buena relación y trabajemos fuertes para hacer una gran moto", finalizó. EFE