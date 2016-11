Diego Milito tuvo una emotiva despedida con el Racing Club

Fútbol Internacional

Sábado 12| 8:28 pm





El argentino Diego Milito tuvo hoy su emotivo partido despedida en el Racing Club, institución donde surgió antes de su periplo europeo, donde destacó en Genoa e Inter de Italia y Real Zaragoza de España.



El delantero de 37 años tuvo su última presentación en el estadio Cilindro de Avellaneda en un encuentro que tuvo como lema "De Príncipe a Rey".



"Se me acaban las palabras. Jamás imaginé algo tan grande como esto. La primera palabra que se me viene a la cabeza es gracias. Gracias a mis viejos que fueron los primeros que me apoyaron en esta pasión que uno lleva desde chico e hicieron un esfuerzo enorme", enfatizó visiblemente emocionado el ariete argentino.



El encuentro, que reunió a más de 30.000 personas, lució por última vez su legendario número 22 en un encuentro que reunió a tres equipos, dos de los campeones con la casaca de Racing Club en 2001 y 2014, y otro denominado "Amigos de Milito".



El portero italiano Francesco Toldo, el colombiano Iván Córdoba, Javier Zanetti, Nicolás Burdisso, Roberto Ayala, Walter Samuel, Maxi Rodríguez, Lisandro López, Andrés D'Alessandro y su hermano Gabriel, actual entrenador de Independiente, fueron algunas de las figuras que dijeron presente en esta fiesta del fútbol.



"Quiero agradecer por último a mi amado Racing Club. Es el club donde nací, me críe y me formaron como persona y logré todo como jugador. Vine detrás de un sueño y hoy se hace realidad. Me voy por última vez del Cilindro con el sueño realizado: irme con esta camiseta", fue una de sus últimas frases antes del adiós definitivo.



Además, Diego Milito le agradeció especialmente al portero Sebastián Saja, quien no pudo asistir, y dedicó palabras para Zaragoza de España, Inter de Milan y la Selección Argentina.

EFE