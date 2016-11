Dani Alves completará 100 partidos con Brasil ante un verdugo

Fútbol Internacional

Sábado 12| 4:44 pm





El lateral Dani Alves disputará el martes en Lima su centésimo partido con la selección brasileña frente a un Perú que, admitió hoy, le trae los peores recuerdos de su carrera con el equipo cinco veces campeón del mundo.



Alves, confirmado como titular del partido con Perú por las eliminatorias del Mundial de Rusia 2018, aseguró que la eliminación de Brasil en la Copa América Centenario del año pasado en Estados Unidos tras caer por 1-0 frente a los incas fue uno de sus peores momentos en la selección.



En la época llegó a afirmar que pondría fin a su carrera con la selección aunque hoy asegura que tan sólo estaba esperando por el cambio que le permitió a Brasil llegar a uno de sus mejores momentos en los últimos años: el nombramiento de Adenor Leonardo Bacchi 'Tite' como seleccionador en el lugar del cuestionado Dunga.



Desde entonces Brasil ha conquistado cinco victorias en cinco partidos y, con 24 puntos, es líder indiscutible de la clasificación de las eliminatorias sudamericanas.



"Nunca pensé abandonar mis sueños ni la selección. Simplemente, cuando fuimos eliminados en la Copa América no era que no quisiese volver sino que pensaba que peor no podíamos estar. O conseguíamos a alguien con grandes perspectivas para mejorar en la siguiente competición o me quedaría a esperar a la siguiente gestión. Por eso dije que no estaba feliz con lo que estaba ocurriendo", afirmó.



El lateral del Juventus italiano elogió la llegada de Tite en la entrevista que concedió hoy en Belo Horizonte tras el primer entrenamiento de Brasil para su partido del martes con Perú.



Alves, que se destacó el jueves en la victoria por 3-0 de Brasil sobre Argentina, fue elegido como el responsable por la habitual entrevista por la importancia que para él tiene el partido del martes, en el que se vestirá por centésima vez de "verdeamarelo". En 99 partidos tiene 68 victorias, 18 empate y sólo 13 derrotas.



"Llegó un momento en que pensé que no estaba teniendo libertad para intentar cambiar esa situación. O cambiábamos o podía ser peor y yo no quería pasar por eso de nuevo. Me gustan los momentos felices y creo que es lo que está ocurriendo. Las cosas mejoraron y felizmente para mí estoy formando parte de este grupo", añadió.



"Los jugadores son los mismos. Cambió poca cosa pero la poca cosa que cambió era la necesaria", agregó en una clara referencia al nuevo seleccionador.



Alves aseguró que Tite es un técnico que no se preocupa mucho por el que está jugando bien sino con el que no lo está haciendo, para incentivarlo a mejorar, elevar el nivel de todo el equipo y hacer que todos se sientan importantes.



"Tite no es sólo un gran entrenador sino también un gran gestor y por eso hace siempre que sus piezas tengan el rendimiento necesario para mantener el alto nivel y para alcanzar resultados", expresó.



Sobre su estilo dentro y fuera de las canchas, que genera polémica entre los aficionados, admitió que, así como el pintor español Pablo Picasso, despierta amores y odios.



"Como persona soy como Picasso: a quien consigue descifrarme le gusto, el que no consigue descifrarme no paga millones por mí", explicó.



Alves aprovechó la entrevista para salir en defensa de su "hermano menor" y excompañero en el Barcelona, Neymar, que ha evitado el contacto con la prensa y se niega a hablar de los problemas que enfrenta en la justicia española por su cuestionada transferencia al club catalán.



Afirmó que a Neymar le incomodan las noticias sobre su vida personal y por eso evita a los periodistas.



"A veces las críticas trascienden las canchas y eso causa una sensibilidad en el caso de Ney. Si hablasen sólo de lo que hace en las canchas, creo que eso no ocurriría. Pero si ustedes (periodistas) creen que por el hecho de que somos jugadores pueden controlar nuestras vidas y pueden hablar de todo lo que hacemos... Las personas cuidan más de nuestra vida que nosotros mismos", señaló.



"Ney tomó la valiente decisión de dar la respuesta donde realmente tiene que darla: dentro de la cancha".

EFE