Douglas Costa: "A Neymar no le afectan los problemas judiciales de España"

Costa sabe que la calidad de Neymar no bajará./Cortesía

Fútbol Internacional

Lunes 7| 8:56 pm





El atacante de la selección brasileña Douglas Costa afirmó hoy que a Neymar no le afectan los problemas que en estos momentos tiene con la Justicia española por supuestos delitos cometidos en el proceso de su fichaje por el Barcelona.



"Creo que Neymar es una persona que va de frente, alegre. Las cosas extradeportivas las deja de lado y dentro del campo siempre está con un gesto alegre", manifestó el jugador del Bayern Múnich en una rueda de prensa posterior a un entrenamiento con la selección.



El atacante del Barcelona, Neymar fue hoy protagonista porque un juez de la Audiencia Nacional española ha propuesto que sea juzgado por delitos relacionados con su fichaje por el equipo azulgrana, junto con sus padres; el presidente de la entidad, Josep María Bartomeu, su antecesor, Sandro Rosell, el club español y el Santos.



Costa comentó sobre el hecho de haber sido convocado por primera vez por el seleccionador Adenor Leonardo Bacchi 'Tite' después de perderse las tres últimas citas con la Canarinha.



"Vuelvo a la selección en un momento importante, en un momento bueno. La competencia es el día a día ya es algo que sé desde que estoy en Alemania y competir con ese tipo de jugadores no es una novedad para mía", comentó Costa en referencia a su posible suplencia en el próximo partido del jueves ante Argentina.



Brasil se enfrentará con la Albiceleste en el estadio Mineirao de Belo Horizonte, escenario de la histórica derrota que sufrió ante Alemania por 1-7 en el Mundial de 2014 como anfitriona.



"Lo que ocurrió no se olvida, pero estamos en un momento diferente, en el que están pasando cosas nuevas y buenas. Estamos haciendo un buen trabajo y hay que continuar en esta línea", indicó.



Costa restó importancia a que Argentina esté hoy fuera de las plazas que dan derecho a jugar el Mundial de Rusia 2018 porque "es un Superclásico" y puede pasar de todo.



"Argentina merece todo nuestro respeto", sentenció.



Por otro lado, alabó el trabajo de sus dos entrenadores, Carlo Ancelotti en el Bayern Múnich y 'Tite' en la selección, porque "son realmente elegantes en el modo de trabajar y en el trato con los jugadores, algo "importante" en el fútbol.



"Ancelotti es una persona 'súperhumana', que dialoga mucho y acepta ese intercambio de pareceres entre jugador y entrenador desde el respeto", concluyó.

EFE