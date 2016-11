Renato Augusto: "Hay que sacar a Messi de su zona de confort"

Fútbol Internacional

Lunes 7| 6:55 pm





Messi es un jugador inteligente, con un gran poder de organización. Marca la diferencia y por eso hay que tener un cuidado especial con él", dijo el jugador del Beijing Guoan chino en una rueda de prensa después de realizar una sesión de entrenamiento.



Desde su punto de vista "hay que sacar a Messi de su zona de confort" y "disminuir los espacios", no solo del 10 de la Albiceleste, también de otros jugadores destacados como Ángel Di María, al que calificó de "muy peligroso".



Brasil se enfrentará este jueves en Belo Horizonte con Argentina, selección con la que empató a uno en la tercera fecha de las eliminatorias al Mundial de Rusia 2018.



La clave es que el delantero del Barcelona "no tenga la facilidad de disparar o pasar al compañero" y eso se consigue "ayudando uno a otro y corriendo un poco más para facilitar el trabajo al equipo" con una marcación "compacta y fuerte", agregó Renato Augusto.



El centrocampista consideró que será un juego "interesante" porque los dos entrenadores, Tite y Edgardo Bauza, "se conocen muy bien" entre ellos y también porque hay "muy buenos jugadores" por parte de ambas selecciones.



Sobre si supone una presión extra el hecho de volver al estadio Mineirao, donde la Canarinha cayó eliminada en la semifinal del Mundial de Brasil 2014 ante Alemania por 1-7, Renato Augusto comentó que no es positivo pensar en el pasado.



"No podemos cargar una presión mayor en los jugadores que no estuvieron. No solo perdieron los jugadores, perdió la nación entera. Sería bueno una victoria para calmar ese asunto", añadió.



Brasil encabeza con 21 puntos la clasificación de las eliminatorias a Rusia 2018, con cinco enteros más que Argentina.



La Albiceleste no tendría hoy cupo para la cita mundialista al ocupar la sexta posición, algo que para Renato Augusto no afectará al partido del jueves ya que en el Superclásico "no importa quién está primero o último". EFE