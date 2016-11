Yohandry Orozco: "Las finales no se juegan, se ganan"

Fútbol Internacional

Lunes 7| 5:59 pm





Carlos Eloy Escalona | @cescalona_

El sábado 6 de octubre Yohandry Orozco vistió la capa de héroe con gol de último minuto ante Rayo OKC, para darle la victoria al Cosmos de Nueva York y el acceso a la final de la North American Soccer League (NASL).

"Estoy feliz de haber marcado y haberle dado el triunfo al Cosmos. Creo que era un partido muy clave que se iba a decidir en los últimos minutos y gracias a Dios pude marcar", declaró el zuliano al equipo de prensa del conjunto neoyorquino.

El zurdo de 25 años reconoció el papel que jugó su compañero y pasiano Juan Arango, máximo goleador del Cosmos en la campaña. "Mantuvimos la concentración porque supimos que el 1-0 nos eliminaba. Teníamos que buscar el empate rápidamente y gracias a Dios los conseguimos por la cabeza de Juan que sabe marcar muy bien de esa forma".

Desde que llegó en marzo del 2016, Orozco poco a poco fue sumando créditos por parte del DT, el también venezolano Giovanni Savarese y terminó ganando protagonismo en la fase de Otoño de la NASL, en la que sumado el tanto del sábado acumuló siete dianas. "Ya cuando faltaba poco para acabarse el partido aparecí yo porque le grité a Juan cuando venía entrando al área, el me dijo que me escuchó y luego me la tiró atrás donde pude marcar con la derecha a pesar de que soy zurdo".

El próximo domingo, el Cosmos se medirá ante el Indy Eleven en busca de revalidar el título, contra un rival sabe como hacerles daño. Indy ganó dos (1-2 y 0-3) de los tres enfrentamientos previos que tuvieron en la temporada.

"Sabemos que va a ser un partido difícil. Es una final, y las finales, y esas no se juegan, se ganan. Además debemos pasar la página del partido del sábado", concluyó "La Perla".