Modric se pone a disposición de Croacia

Fútbol Internacional

Lunes 7| 8:26 am





El internacional croata Luka Modric, del Real Madrid, que volvió al terreno el domingo después de una operación en la rodilla, se pone hoy a disposición de la selección nacional de su país ante los dos partidos que disputará este mes.



"Voy a Zagreb para ponerme a disposición de la selección", afirma el capitán del equipo croata en el deportivo croata "Spotske novosti" de hoy.



Modric ha sido convocado a la selección de Croacia para los partidos que disputará el 12 de noviembre en Zagreb contra Islandia en el marco de la clasificación para el Mundial de Rusia, y el día 15 contra Irlanda del Norte en plan amistoso de visita.



El famoso centrocampista de 31 años, que el domingo volvió al Santiago Bernabéu después de una ausencia de 40 días debido a una operación de la rodilla izquierda, asegura que se siente perfecto.



"Estoy muy contento porque no tengo ninguna dificultad en absoluto con la pierna. La rodilla está estable, firme, todo parece como antes de la lesión", asegura.



Afirma que se siente feliz por haber vuelto el domingo al terreno, después de que el 2 de octubre pasado fuera sometido a una artroscopia de su rodilla izquierda para la extracción de un fragmento condral rotuliano de origen postraumático.



"Me siento feliz. Es lindo volver a encontrarse sobre el terreno, jugar, oír el apoyo desde las tribunas", comentó su aparición de 28 minutos el domingo en el Bernabéu.



"Sportske novosti" afirma que Modric empezará sobre el banco el partido contra Islandia, y que el seleccionador croata, Ante Cacic, decidirá en el curso del juego si incluirlo y por cuánto tiempo.



El mismo Modric admite que su condición todavía no es la óptima, pero cree que pronto la alcanzará.



"Después de un mes de pausa es lógico que necesite varios partidos para recuperar el ritmo y el aliento del juego", afirma el capitán croata, y añade que "ahora hay que intensificar y elevar el ritmo del juego gradualmente, dosificarlo hasta llegar a plena forma"./EFE