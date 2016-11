Deyna Castellanos cosecha primer título en el fútbol universitario

Carlos Eloy Escalona | @cescalona_

El 2016 será sin duda, un año inolvidable para Deyna Castellanos. La goleadora aragüeña sumó un nuevo título en el ámbito colectivo, y el primero en su travesía por el balompié universitario de los Estados Unidos.

Deyna, milita en la Universidad Estatal de Florida (FSU por sus siglas en inglés), y en su primera zafra ya acumula dos distinciones personales desde su llegada suelo norteamericano, al formar parte del mejor once de primer año y segundo equipo de la Conferencia de la Costa del Atlántico (ACC), donde este domingo su equipo se tituló tras la tanda de penales ante la Universidad de Carolina del Norte (UNC).

El compromiso terminó igualado sin goles en el tiempo reglamentario y alargue, siempre con Deyna en cancha, la FSU se impuso 4-3 en los penaltis para repetir con cuarta ocasión consecutiva como campeonas de la ACC.

Tras 10 compromisos disputados en su año estreno con las conocidas como "Noles", Castellanos marcó seis goles.

