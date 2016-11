El Benfica empata el clásico en el 93 y mantiene ventaja sobre el Oporto

Fútbol Internacional

Domingo 6| 4:37 pm





Paula Fernández

En la décima jornada de la Liga, las "águilas" siguen líderes con 26 puntos, mientras que el Oporto se mantiene segundo con 21 y podría ser igualado por el Sporting de Lisboa en caso de que los "leones" ganen al Arouca.



Los encarnados llegaron al partido seguros de que fuera cual fuera el resultado continuarían liderando la tabla, aunque lo afrontaron con numerosas bajas, como las del español Alex Grimaldo, el medio serbio Fejsa, el delantero brasileño Jonas y el atacante luso Rafa.



Los planes de Rui Vitória se torcieron aún más cuando el defensa brasileño Luisão, capitán y referente del equipo, tuvo que abandonar el terreno de juego en el minuto 17 por problemas físicos.



Hasta ese momento los "dragones", sin bajas en la plantilla, habían dominado el juego y mantuvieron el control durante casi toda la primera parte, con continuas aproximaciones al área rival y sin dejar espacios al conjunto encarnado.



El joven André Silva, una de las sensaciones blanquiazules de la temporada, que ya suma 7 goles en la Liga, estuvo cerca de adelantar a su equipo en el minuto 23 con un disparo que salió rozando un poste.



Segundos después, el mexicano Jesús Corona -a quien Nuno Espírito Santo colocó como titular de forma inesperada- perdonó el gol al rematar a las manos de Ederson en una ocasión muy clara propiciada por un gran pase de Óliver Torres.



En los últimos minutos de la primera mitad, el Benfica consiguió romper el dominio blanquiazul y amenazar la portería de Iker Casillas, y estuvo a punto de tener premio con un remate de cabeza de Lindelof que chocó con un poste.



Pero la superioridad del Oporto tuvo resultados en la segunda parte, cuando se adelantó en el marcador gracias a un gol de Diogo Jota en el minuto 51.



Corona abrió un balón a la izquierda para Jota, que encaró a Nelson Semedo y le batió.



A pesar del gol, en la segunda parte los "dragones" no fueron tan superiores y el dominio fue compartido por ambos equipos.



Con la mejora del Benfica, Casillas tuvo que intervenir y protagonizó una buena parada en el minuto 60 ante un disparo desde la frontal del griego Mitroglou, a la que siguieron otras dos intervenciones que permitieron a su equipo mantener la ventaja.



En los últimos minutos, Espírito Santo decidió retirar al goleador Jota y dar entrada al mexicano Héctor Herrera para cerrar más sus filas y asegurar los 3 puntos, pero la jugada no le dio resultado.



En el tiempo añadido, las "águilas" consiguieron empatar con un remate de cabeza de Lisandro López -que había salido para sustituir al lesionado Luisão- en un saque de esquina que Casillas no pudo atrapar.



Los "dragones" perdieron así la oportunidad de recortar distancias con el Benfica antes de un parón liguero de dos semanas.



EFE