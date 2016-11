¡Heróicos! Arango y Orozco llevaron al Cosmos hasta la final de la NASL (+Video)

Carlos Eloy Escalona | @cescalona_

Este sábado los venezolanos Juan Arango y Yohandry Orozco se rebelaron como los héroes del Cosmos de Nueva York, para darle la clasificación a la final de la North American Soccer League (NASL).

El rival de turno fue el Rayo OKC, que ganaba 1-0 hasta el minuto 73, cuando Arango, a la salida de un tiro de esquina ejecutado de Ayoze vacunó de cabeza para empatar las acciones con su 15to. tanto de la temporada.

WATCH | Juan Arango equalizes for the @NYCosmos . 1-1 #NYCvOKC #TheChampionship https://t.co/Rrv7ZcVfp6

De forma dramática, sobre el final del tiempo reglamentario (90') "La Perla" Orozco batió al guardameta rival tras un pase de la muerte de "Arangol" para liquidar 2-1 al conjunto rayista y acceder a la final de la NASL. El zurdo de 25 años suma siete dianas en el año.

WATCH | Venezuelan international Yohandry Orozco scores late winner for the @NYCosmos to send them to the title game https://t.co/eRdlv2Wpof