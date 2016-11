Deyna Castellanos doblemente premiada en los ACC Awards

Fútbol Internacional

Escuchar el nombre de Deyna Castellanos y asociarlo rápidamente con un premio no es ninguna sorpresa, pero la atacante criolla no deja de maravillar y es por esto que no deja de ganarlos. En su primer año en la Universidad Estatal de Florida, Castellanos se llevó dos premiaciones ACC Awards 2016, que condecora a las mejores de la temporada.

Con la temporada a punto de finalizar y con el equipo de Deyna Castellanos en semifinales, la Conferencia de la Costa Atlántica anunció a los ganadores de los premios de la temporada, en los que la venezolana figura como una de las integrantes del Segundo Mejor Equipo (All-ACC Second Team) y también en el Mejor Equipo de Estudiantes de Primer Año (All-Freshman Team).

Lo impresionante son los números de la venezolana que en nueve compromisos que ha disputado, no solo se hizo un hueco desde un primer momento con un puesto de titular, sino que lo ha justificado con seis goles. Este hecho es destacable porque Deyna estuvo varios compromisos fuera, debido a su participación con la Vinotinto en el Mundial Femenino Sub-17 Jordania 2016, en el que fue una de las sensaciones con Venezuela ganando la Bota de Bronce, el Balón de Bronce, fue premiada con el Mejor Gol del Torneo y el equipo finalizó en un meritorio cuarto lugar.

En busca de una final

Deyna Castellanos y sus compañeras de FSU afrontarán esta noche (viernes, 4-11-2016), a las 8:00 pm hora de Venezuela, las semifinales del campeonato en un difícil duelo ante el segundo mejor sembrado de su división, el conjunto de Clesmson, con la venezolana como arma letal de su equipo.

Ya en la instancia previa fue la heroína al anotar el empate (1-1), contra el equipo de Duke, lo que le permitió llegar a los penales y allí ganar. El retorno de la maracayera con su equipo fue triunfal, algo que quiere repetir para seguir en su búsqueda implacable del triunfo.

ACC Awards en los que figuró Deyna Castellanos:

All-ACC Second Team

Hayley Dowd, Sr., F, Boston College

Sam Staab, So., D, Clemson

Imani Dorsey, Jr., F, Duke

Deyna Castellanos, Fr., F, Florida State

Megan Connolly, So, M, Florida State

Natalia Kuikka, So., D, Florida State

Cassie Miller, Jr., GK, Florida State

Megan Buckingham, Jr., M, North Carolina

Jennifer Westendorf, Fr., F, Notre Dame

Kristen McNabb , GS, D, Virginia

Sarah Teegarden, Sr., M, Wake Forest

All-Freshman Team

Ella Stevens, Fr., M, Duke

Malia Berkely, Fr., D, Florida State

Deyna Castellanos, Fr., F, Florida State

Kristen McFarland, Fr., F, Florida State

Kristina Fisher, Fr., M, Miami

Bridgette Andrzejewski, Fr., F, North Carolina

Tziarra King, Fr., M, NC State

Kia Rankin, Fr., F, NC State

Jennifer Westendorf, Fr., M, Notre Dame

Alissa Gorzak, Fr, F, Virginia

Zoe Morse, Fr., M, Virginia

Malia Berkely

Deyna Castellanos

Kristen McFarland



