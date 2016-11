Cristiano y Messi encabezan lista de aspirantes a mejor jugador de la FIFA

Fútbol Internacional

El portugués Cristiano Ronaldo y el argentino Leo Messi, delanteros del Real Madrid y del Barcelona y dominadores del fútbol mundial estos últimos años, vuelven a liderar la lista de aspirantes a mejor jugador del año de la FIFA, que en esta edición se denominan The Best al separarse del Balón de Oro que concede la publicación francesa 'France Football'.



La FIFA anunció hoy la lista de 23 candidatos y el ganador se anunciará en la gala de los premios The Best que se celebrará en Zúrich el 9 de enero.



Messi ha ganado cinco veces el galardón de mejor jugador mundial del año y Cristiano en tres ocasiones.



En la relación hay diez jugadores de LaLiga Santander, los madridistas Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Toni Kroos, Luka Modric y Sergio Ramos, los barcelonistas Messi, Andrés Iniesta, Neymar y Luis Suárez, y el atlético Antoine Griezmann.



De la Premier inglesa figuran los jugadores del Manchester City Sergio 'Kun' Agüero y Kevin de Bruyne; Zlatan Ibrahimovic y Paul Pogba, del United; N'Golo Kanté, Jamie Vardy y Riyad Mahrez, del Leicester; Dimitri Payet, del West Ham; y Mesut Ozil y Alexis Sánchez, del Arsenal.



Así mismo está el veterano meta del Juventus Gianluigi Buffon, y los jugadores del Bayern Múnich Manuel Neuer y Robert Lewandowski.



El ganador se determinará en un proceso de voto combinado, el 50 por ciento se basará en las elecciones de los capitanes y técnicos de las selecciones nacionales de todo el mundo, y la otra mitad saldrá de la votación pública y de un selecto grupo de 200 representantes de medios informativos.



La lista definitiva de los tres finalistas en cada categoría se anunciará el 2 de diciembre, así como los candidatos al Premio Puskas al mejor gol y el de la afición.



Relación de aspirantes:



Sergio Agüero (ARG/Manchester City), Gareth Bale (PDG/Real Madrid), Gianluigi Buffon (ITA/Juventus), Cristiano Ronaldo (POR/Real Madrid), Kevin De Bruyne (BEL/Manchester City), Antoine Griezmann (FRA/Atlético Madrid), Zlatan Ibrahimovic (SWE/París Saint-Germain/Manchester United), Andrés Iniesta (ESP/FC Barcelona), N'Golo Kanté (FRA/Leicester City/Chelsea), Toni Kroos (GER/Real Madrid), Robert Lewandowski (POL/Bayern Múnich), Riyad Mahrez (ALG/Leicester City), Lionel Messi (ARG/FC Barcelona), Luka Modric (CRO/Real Madrid), Manuel Neuer (GER/Bayern Múnich), Neymar (BRA/Barcelona), Mesut Özil (GER/Arsenal), Dimitri Payet (FRA/West Ham United), Paul Pogba (FRA/Juventus/Manchester United), Sergio Ramos (ESP/Real Madrid), Alexis Sánchez (CHI/Arsenal), Luis Suárez (URU/FC Barcelona) y Jamie Vardy (ING/Leicester City). /EFE