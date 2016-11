Ronaldo dice que Falcao volverá más fuerte y elogia la calidad de James

Fútbol Internacional

Jueves 3| 9:03 pm





"Lo peor que le puede pasar a un jugador es que se lesione. Una lesión es quitarle la vida al futbolista, a mi me pasó dos veces de forma muy grave, pero siempre he tenido en mi cabeza que esto tenía que acabar como quisiera yo, no como me propone la vida, y yo lo enfrente sin saber si iba a lograr la victoria", dijo 'el Fenómeno'.



Falcao anotó el miércoles dos goles en la goleada del Mónaco por 3-0 al CSKA de Moscú en la Liga de Campeones y ha corroborado así su recuperación futbolística, afectada desde comienzos de 2014 por una lesión de rodilla que le marginó de Mundial de Brasil.



El exjugador del Real Madrid y del Barcelona recordó que la primera lesión grave que sufrió lo dejó fuera de las canchas un 1 año y 8 meses, y la segunda 1 año y dos meses.



"El caso de Falcao es lo mismo. Yo estoy seguro de que volverá, incluso más fuerte, que lo peor ya ha pasado, así que llegará la confianza para él también", afirmó Ronaldo Luiz Nazario de Lima en la presentación en Bogotá de "R9 Academy", un proyecto deportivo que tiene en alianza con el Galaxy Fútbol Club Internacional.



"El fútbol te da una nueva oportunidad, hay un próximo domingo donde se va a jugar y ahí se escribe la historia", agregó.



Dijo también que el jugador del Mónaco debe ponerle toda su pasión al fútbol para llegar "ciento por ciento físicamente, y poco a poco va a ganar la confianza otra vez".



"Le deseo toda la suerte del mundo", apostilló el brasileño.



También se refirió a James Rodríguez, de quien dijo sigue muy de cerca, pues colabora con el equipo "merengue" en algunos proyectos.



(James) "tiene mucha competencia porque esta jugando en el club más grande del mundo que es el Real Madrid y la competencia es normal", dijo.



Agregó que un equipo no se hace solo con 11 jugadores, "yo le veo (a James) jugando muchos partidos, tuvo un pequeño problema muscular que ha vuelto y ya esta bien otra vez, así que ojalá tenga muchos minutos más para que podamos seguir disfrutando de su calidad", señaló el también exjugador del Inter y del Milan de Italia.



Sobre la posibilidad de llegar a ser entrenador, Ronaldo descartó tajantemente esa idea



"He disfrutado siempre jugar al fútbol en todos los equipos, el fútbol siempre ha sido mi gran pasión, mi gran amor, pero la vida de un futbolista es muy complicada, es una rutina muy estresante, y la verdad volver a una rutina ya no de jugador, sino de entrenador, no", aseguró Ronaldo.



Y se refirió específicamente a Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, del que dijo "no tiene tiempo de hacer nada". EFE