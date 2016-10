El paraguayo Blas Cáceres seguirá en Vélez a pesar de agresión de los ultras

Fútbol Internacional

Lunes 31| 7:40 pm





Blas Cáceres, defensa paraguayo del Vélez Sarsfield, dijo hoy que seguirá en el club argentino a pesar de la agresión que sufrió el sábado de ultras de su propio club.



"En el momento de calentura se me pasó por la cabeza irme, pero quiero afrontar este desafío y seguir en Vélez", dijo hoy Cáceres a la radio de la agencia oficial de noticias Télam.



Ultras de Vélez golpearon el sábado el automóvil de Cáceres, en el que también viajaban su pareja y su pequeña hija, cuando se retiraba del estadio tras la derrota de su equipo en casa por 0-2 ante Talleres.



"Los hinchas estaban calientes por el tema del partido, pero no es la forma de reaccionar. Mi señora y mi hija se asustaron cuando los barras golpearon mi auto. Me asusté porque mi nena tiene un año y cinco meses. Después de ver llorar a mi hija voy a pensar qué hago", dijo el sábado el paraguayo al canal TyC Sports



El defensa de 27 años aseguró hoy que pretende cumplir el año de contrato que le queda en el club a pesar del "susto grande" que sufrió.



"Sé que esto va a pasar y vamos a salir adelante. No quiero ni pronunciar la palabra descenso", sentenció hoy.



Vélez Sarsfield perdió cuatro de los últimos cinco partidos y lucha por mantenerse en la primera división.

EFE