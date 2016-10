Alejandro Guerra: "Tengo el Mundial de Clubes entre ceja y ceja"

Fútbol Internacional

Soy un hombre de retos y con la Libertadores no se acaba la vida"

Alejandro “Lobo” Guerra no para tras haber conquistado la Copa Libertadores. Se quedó en Atlético Nacional de Medellín tras múltiples ofertas, pues cree que tiene grandes retos por delante para ampliar más un maravilloso año.

Lejos en el horizonte tiene el Mundial de Clubes, pero antes, quiere resolver el torneo y Copa domésticas, así como la Copa Sudamericana, torneo en el que ya jugó una final (2014 con el mismo Nacional, perdió ante River Plate). Y todo esto, siendo protagonista del equipo.

“Ya el año que viene no se va a poder hacer doblete (Sudamericana y Libertadores se jugarán en paralelo), así que queremos ser el primer y último equipo que gane las dos copas en un mismo año (calendario)”, contaba entre risas Alejandro Guerra al atender la llamada desde Colombia.

“Soy un hombre de retos y con la Libertadores no se acaba la vida. Además, tengo entre ceja y ceja el Mundial de Clubes, algo muy especial para mí”, comenta.

En el camino han aparecido muchos rumores de venta. Santos de Brasil es una de las “novias” que han revelado los medios tanto de Colombia como de Brasil, país en el que le siguen muy de cerca. Alejandro Guerra no desmiente el interés “porque, en efecto, después de la Libertadores todos tuvimos ofertas”, pero revela entre líneas que no se moverá del club hasta luego del Mundial de clubes. “Es una decisión que no pasa por mí, pasa por el club, mi agente. Pero me ha tocado tener un rol protagónico en el club y la gente está muy ilusionada con el Mundial de Clubes, así que enfocamos toda la energía en ello”.

Aún de polivalente

Una de las claves del protagonismo de Alejandro Guerra en la obtención de la Copa Libertadores fue la capacidad de jugar en múltiples posiciones. Ahora, en Sudamericana sigue paseándose por varios sectores de la cancha. Luego de superar su lesión, le ha tocado jugar como volante de primera línea por la derecha, por la izquierda, ser extremo izquierdo y derecho, como lo recordamos habitualmente.

“Hasta fui volante por la izquierda. No me siento cómodo ahí, pero el profe (Reinaldo Rueda) me requería ahí. Se me da mucho la versatilidad y además estoy rodeado de talentosos jugadores que hacen el juego más fácil”, agregó.

Por último, aseguró que “aunque este equipo tiene sus obvias diferencias con el que ganó la Libertadores, empezando porque varios compañeros se marcharon a otros equipos, aún tenemos ese espíritu ganador”.

¿Jugará contra el Real Madrid?

Están clasificados al Mundial de Clubes el Real Madrid (Europa), América, (Concacaf), Auckland City (Oceanía) y Mamelodi Sundowns (África). El evento se jugará del 8 al 18 de diciembre en Japón.

Orgulloso amigo

Como pocas veces, en cuartos de la Sudamericana se encontraron dos criollos que militan en equipos foráneos distintos. “Lobo” se topó con César “Maestrico” González, que ahora defiende la camiseta del Cortiba. La tropa colombiana los despachó 1-1 y 3-1, pero González marcó en el último juego una espectacular diana de tiro libre.

“Tuvimos tiempo de conversar y me alegró muchísimo su gol, muy bonito, pero ese gol también nos sirvió para reaccionar, porque abrió el partido y nos tuvo en angustia. Yo le había dicho a (Franco) Armani que lo conocía y que le pegaba bien de tiro libre, pero fue un gran disparo. Me alegré, pero a la vez nos preocupamos porque si encarrilaban el partido quedábamos fuera, así que menos mal terminamos ganando 3-1. Aparte, me emocionó ver que era el capitán, no es común que a los venezolanos les hagan esos reconocimientos”.

Ganar o ganar

No podía desaprovecharse la ocasión para hablar del tema de la selección nacional.

“Mira, no hay que ocultarlo. Estamos en una situación muy mala y contra Bolivia hay que ganar o ganar, porque un triunfo nos devuelve la moral, pero una caída nos hundiría más la autoestima. Perdimos partidos por errores graves, no se nos pueden ir partidos de esa manera. Bolivia seguro va a querer venir a ganar, porque está en una situación similar y Ecuador, luego, es un rival que se encamina a Rusia y quiere sellar su pase. Nosotros vamos a salir con todo y esperamos que en Maturín la gente nos apoye como en Mérida”.

