Cavani: "Al volver a mi verdadera posición estoy en mi mejor período"

Fútbol Internacional

Lunes 31| 8:00 am





Edinson Cavani, internacional uruguayo del París Saint-Germain (PSG), juzgó "injustas" las críticas que recibió en el último año y aseveró que ahora, jugando como delantero centro, atraviesa "un buen momento" -10 goles en 11 jornadas de Liga-.



"Hoy estoy contento porque juego en mi posición, aunque también estuve contento en el pasado cuando ganamos títulos. Los comentarios que se hicieron sobre mí entonces no fueron de los más justos", señaló "El Matador", en una entrevista divulgada hoy por "Le Parisien".



Aunque pasó gran parte de la temporada escorado en la derecha, el delantero uruguayo, de 29 años, aclaró que "siempre respetó la decisión" de su entrenador de entonces, Laurent Blanc, pero ahondó que fuera del centro del ataque no rendía todo lo que podía.



Cavani contó que al término de la pasada temporada no estaba seguro de permanecer en París si no se desempeñaba como ariete (posición que ejercía el sueco Zlatan Ibrahimovic), aunque una conversación con la dirección le convenció para quedarse.



"En mi puesto estaba un gran jugador, que se llama Ibra (que marchó este verano al United). Me gustaba mucho el PSG, pero quería continuar mi carrera como delantero centro. Al término de la última temporada, tuve una reunión con la dirección y me dijeron que iba a jugar como delantero centro. A partir de ahí, me quedé contento", reveló.



Actualmente bajo las órdenes del entrenador español Unai Emery, Cavani se ha erigido como la gran figura goleadora en la Liga francesa (10 goles en 11 jornadas).



"Es cierto que todas las temporadas son diferentes, pero después de nueve o diez partidos en mi verdadera posición puede pensarse que estoy en mi mejor periodo. En realidad no lo sé, lo que es cierto es que atravieso un buen momento", realzó el ex del Danubio, Palermo y Nápoles.



Fichado en 2013 por 63 millones de euros, Cavani tiene un contrato hasta 2018, que no sabe si prolongará.



"No sé qué pasará en el mañana, pero tengo un contrato con el PSG que espero respetar. El club confía en mí y mi vida seguirá en París", comentó.



Amante de la pesca y de la ornitología, el delantero trazó un curioso paralelismo entre la labor del delantero y la del pescador.



"El pescador esperará el momento adecuado para capturar la pieza y el atacante aguardará para darle la buena salida al balón", refirió. EFE