Redacción Meridiano

Deyna Castellanos volvió a la acción con el equipo de la Universidad Estatal de Florida, marcando su sexto tanto, que le esta dando el empate a las Seminoles ante el conjunto de Duke.

Deyna ties the match with a one-touch volley from 20 yards! #YTSD 1-1 48' pic.twitter.com/LJztk4VC0W