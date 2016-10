César González: "Venimos con la intención de revertir ese 1-1"

Fútbol Internacional

Estos partidos son de detalles, así que hay que estar concentrados"

Redacción Meridiano

Presencia venezolana para este miércoles en la Copa Sudamericana, que ya se encuentra en la etapa de los cuartos de final, instancia donde dos equipos tienen dentro de sus filas a dos criollos.

Hablamos del Cortiba con César González y el Atlético Nacional con Alejandro Guerra, que la pasada semana rivalizaron en el campo del estadio Major Couto Pereira en Paraná en el partido ida (1-1).

En ese primer enfrentamiento Alejandro Guerra dio la asistencia al gol del cuadro colombiano, mientras que “Maestrico” González estuvo presente desde el minuto 40, siendo un jugador clave en el juego del conjunto brasileño.

Ahora en Medellín ambos venezolanos volverán a verse las caras y uno seguirá en carrera por la Copa Sudamericana. “Venimos con la intención de revertir ese 1-1 y de mejorar lo que hicimos en casa. Debemos realizar nuestro mejor juego y nuestro mejor fútbol”, aseguró el César González en declaraciones difundidas por la agencia EFE.

“Maestrico” agregó que el Atlético Nacional es un duro equipo, demostrando en Brasil “su potencial siendo campeón de la Copa Libertadores”. Además de alabar el funcionamiento del verdolaga, gracias a sus “cualidades individuales y colectivas”.

Por último, César González afirmó que para salir con un resultado positivo del estadio Atanasio Girardot es clave que todo el equipo este concentrado y no inquietarse cuando no tengan el balón. “Quedan 90 minutos y no nos vamos a volver locos apretando arriba. Estos partidos son de detalles, así que hay que estar concentrados y tener mucha tranquilidad”.