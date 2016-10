Amenazan de muerte a futbolista colombiana porque jugará en América de Cali

Fútbol Internacional

El Deportivo cali es el equipo del que la delantera es aficionada, después de anunciar que jugará en el América recibio amenazas en contra de su integridad.

"Desde el primer momento la hinchada del América me ha respaldado, pero algunos seguidores del Cali no se lo tomaron bien", dijo Regnier en una entrevista con la emisora Blu Radio.



Por su parte, el presidente del América, Tulio Gómez, señaló que la futbolista, exjugadora del Atlético de Madrid y del Rayo Vallecano de España, manifestó estar muy molesta y preocupada porque "no ha hecho nada malo".



"Ella ha demostrado su amor por el Cali y sigue amando a su Cali. Hoy está en el América, va a defender la divisa del América y va a dar hasta la última gota de sudor por defender al América. Mañana estará en otro equipo y hará lo mismo, eso es lo que hace una profesional", señaló el directivo.



Además Gómez afirmó que Regnier necesita ejercer su profesión y destacó también que, como le sucede a muchos futbolistas, ella es aficionada de un equipo pero va a jugar en otro.



"Ha sucedido con muchos y esta no es una excepción. Y ella es una persona que necesita jugar y ejercer su profesión. Además en el Cali nunca la llamaron, no despreció al Cali para la Liga Femenina, el Cali no tiene equipo femenino", explicó.



De otra parte, el Deportivo Cali rechazó en un comunicado las amenazas a Regnier e invitó a los espectadores a que tengan un buen comportamiento y "conciencia colectiva" para vivir el fútbol en paz.



"La jugadora, que se vinculó hace algunos días al América de Cali pero que siempre ha mostrado el amor por nuestro equipo, como profesional, defenderá los colores del equipo que firmó por sus servicios. Hecho que respetamos", señaló el club caleño.



A su vez, la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano (Dimayor) mostró su sorpresa por las amenazas a Regnier, a quien consideran un icono de la selección femenina de Colombia.



"Apoyamos a la jugadora, y esperamos que pronto supere esta difícil situación por la que está atravesando. Asimismo, hacemos un llamado a los aficionados de todos los clubes para que juntos sigamos construyendo un fútbol en paz lejos de la violencia", agregó la entidad.



La Liga Femenina comenzará en febrero de 2017 con 18 equipos y el primer campeón, que se conocerá en julio del año entrante, irá a la Copa Libertadores de América Femenina.



Además disputará dos partidos con el campeón de la Liga Española Femenina. EFE