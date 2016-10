Un Arango inoxidable sigue marcando goles (+Video)

Fútbol Internacional

El venezolano Juan Arango sigue brillando en el fútbol estadounidense en esta ocasión el de Maracay asistió a su compañero Yohandry “La Perla Orozco” y marcó un golazo de tiro libre para ayudar a su equipo en la victoria contra el Miami FC

Por su parte Yohandry Orozco marcó dos golazos para también aportar su grano de arena en la victoria del equipo neoyorquino.