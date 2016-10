Emery admite que todavía no se ha ganado el respeto de los jugadores del PSG

Fútbol Internacional

Sábado 22| 11:10 am





El español Unai Emery, entrenador del París Saint-Germain (PSG) desde el pasado junio, afirmó hoy que aún no se ha ganado el respeto de todos sus jugadores, y destacó que le corresponde a él convencerles de que deben escucharle.



"Los jugadores te escuchan cuando te has ganado tu respeto. Todavía no lo hemos logrado, pero eso se consigue con trabajo y resultados", indicó el extécnico del Sevilla en una entrevista concedida al diario "Le Parisien".



En el Sevilla, según añadió, convenció a todos sus jugadores para que confiaran en él, "y por eso ganamos tres veces la Liga Europa".



Emery aseguró que no llegó al conjunto de la capital francesa pensando que era el mejor por esos triunfos, sino con la intención de "aprender".



El entrenador sostuvo que confía en la plantilla que tiene en la actualidad, y destacó que los dos futbolistas que más le han impresionado son Maxwell y Thiago Motta, "que te escuchan con respeto y te dan confianza".



Su vida en París, añadió, está centrada en el fútbol, al que dice dedicarle el 70 % de su tiempo.



Emery, de 44 años, apuntó que proteger a su familia de la presión mediática no es fácil, pero recordó que, como le dijo un amigo, "si no te gustan las críticas, solo tienes que quedarte en el equipo de tu pueblo".



El entrenador subrayó que la exigencia es positiva, a diferencia de la presión, y reiteró que su objetivo es ganar la Liga de Campeones, algo para lo que ve necesario crear una "mentalidad de equipo".

EFE