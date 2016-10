Zidane se sorprende por convocatoria a Casemiro desde Brasil

Fútbol Internacional

Sábado 22| 8:23 am





El técnico del Real Madrid Zinedine Zidane no ocultó su sorpresa ante la situación del centrocampista Casemiro, convaleciente por una fisura de peroné y que ha sido convocado por la federación brasileña de fútbol, y destacó lo lejos que está aún su reaparición como para pensar en jugar con su selección.



Casemiro fue convocado para los encuentros que Brasil disputa el 10 y 16 de noviembre ante Argentina y Perú, de la fase de clasificación al Mundial de Rusia. La noticia generó sorpresa en el Real Madrid, que no tenía planificada en esas fechas la vuelta a los terrenos de juego de su futbolista.



"Lo han convocado y nosotros lo que tenemos que hacer es estar muy atentos. Vamos a ver día a día como va porque ahora no sabemos exactamente. Primero se tiene que recuperar pero le han convocado con 24 jugadores", afirmó en rueda de prensa un sorprendido Zidane.



"Ya veremos si antes el jugador puede ir con la selección que con el Real Madrid o si ha vuelto con nosotros y está bien. Lo hablaremos, pero de momento es complicado porque todavía se ha quedado dentro y ni ha hecho carrera", añadió. EFE