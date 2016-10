Piqué sobre dejar la selección en 2018: "La decisión es firme"

Fútbol Internacional

Martes 18| 8:11 am





El central del Barcelona Gerard Piqué ha asegurado este martes que la decisión de dejar la selección en el 2018, tras el Mundial de Rusia, es "firme" y ha subrayado que merece irse "cuándo y cómo" quiera del combinado español.



En la rueda de prensa previa al encuentro de la Liga de Campeones que el Barcelona disputará mañana ante el Manchester City, Piqué ha comparecido públicamente por primera vez desde que anunciara su adiós el pasado 10 de octubre.



"La decisión es firme. Quizás los acontecimientos se precipitaron en Albania. No quería anunciarlo ahí, pero salí caliente por esa noticia que se demostró ser falsa y sentí que debía decirlo", ha explicado.



Fue en el último encuentro de la selección española ante Albania, cuando el central anunció su adiós del combinado español debido a una polémica con su camiseta.



Acostumbrado a llevar zamarra de manga larga, lo que hizo en Albania fue cortársela y muchos interpretaron que había quitado la bandera de España, algo que el jugador desmintió tras el encuentro.



"He leído que si 'Twitter' me ha echado que si As y Marca me han echado con sus noticias o que si me ha echado la marioneta de Florentino (Pérez) con su panfleto 'Ok Diario'. Es una decisión que he tomado yo, que merezco irme cuándo y cómo quiera en el Mundial de 2018", ha aseverado.



En este sentido, ha defendido que "la mejor opción es dar un paso al lado y que las generaciones que lleguen cojan el relevo", ha insistido.



En la comparecencia, Piqué ha subrayado que sólo respondería una pregunta relacionada con su adiós de la selección y ha expresado que dará más explicaciones en la próxima convocatoria.



Sin embargo, el central azulgrana ha admitido, al ser preguntado por unas declaraciones en una entrevista televisiva que se emitió hace unos días, que en 2014, tras el Mundial de Brasil, también había pensado en dejar el fútbol por falta de motivación.



"Después del Mundial de Brasil hablé con Vicente del Bosque y María José Claramunt (directora de la selección) y les dije que no quería continuar. Al final hablando con ellos decidí cambiar de opinión. Era una cuestión de motivación. Al cabo del tiempo el hecho que viniera Luis Enrique y nos aportara esa revolución hizo que cambiara", ha desvelado. EFE