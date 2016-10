Unión y Quilmes empatan en el cierre de la sexta jornada de la Liga argentina

Fútbol Internacional

Unión se adelantó en el marcador a los 12 minutos con un gol de Leandro Sánchez y los visitantes consiguieron la igualdad a los 26 cuando Federico Andrada convirtió de penalti.



Unión y Quilmes, que luchan por mantenerse en la Primera División, llegaron con este empate a los ocho y seis puntos, respectivamente.



El sábado Estudiantes de La Plata derrotó por 3-2 a Rosario Central y se mantuvo como único líder del torneo.



En el estadio de Quilmes, el equipo que conduce Nelson Vivas logró su quinta victoria en seis presentaciones para sumar 16 puntos, dos más que sus perseguidores.



Newell's Old Boys sufrió para derrotar este domingo por 1-0 a Gimnasia con un gol de Víctor Figueroa, mientras que el Ciclón le ganó categóricamente por 1-3 al Arsenal, en Sarandí, con tres tantos de Martín Cauteruccio. Para el local descontó Renzo Pérez.



River Plate perdió su invicto en el torneo y quedó con once enteros tras su derrota por 2-1 ante Patronato, en Paraná.



El temprano gol de Sebastián Driussi, máximo artillero con seis conquistas, fue contrarrestado por los tantos de Gabriel Vargas y Lucas Márquez.



Boca Juniors también suma once puntos tras derrotar por 2-0 a Sarmiento con los tantos de Ricardo Centurión y Walter Bou, en el encuentro que marcó la vuelta de Carlos Tevez tras cumplir tres fechas de suspensión.



Con once también quedaron Racing, tras perder ayer por 3-2 en su visita al Atlético de Rafaela, Colón que cayó por 2-1 ante Vélez Sarsfield e Independiente que sufrió un traspié por 0-2 de local ante Atlético Tucumán.



En otros resultados de esta sexta jornada, el sábado Temperley venció por 1-2 a Huracán y Talleres se impuso de visitante por 1-3 ante San Martin. El viernes Defensa y Justicia logró su primera victoria del torneo al derrotar por 1-0 a Banfield y Belgrano igualó sin goles con Aldosivi.



Lanús se impuso este domingo por 3-0 ante Godoy Cruz y Tigre goleó a domicilio por 1-4 a Olimpo en Bahía Blanca. EFE