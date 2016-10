Florentín dice que Cerro Porteño llega fuerte a Medellín pese al cansancio

Florentín no confirmó si los juveniles Andrés Duarte, Richard Martínez y Julio Villalba, que se

Fútbol Internacional

Lunes 17| 10:32 pm





El director técnico del Cerro Porteño, Gustavo Florentín, dijo hoy que sus jugadores llegan fuertes al partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana que jugarán ante Independiente Medellín mañana, pese al cansancio que ocasionó el "desgastante" viaje.



"Fue muy desgastante el viaje. Nosotros teníamos planificado llegar el domingo en la noche, pero se dieron muchas dificultades, el grupo está cansado, pero fuerte para el compromiso con Medellín", declaró Florentín a periodistas.



Un problema burocrático en el aeropuerto hizo que "El Ciclón" arribara a territorio colombiano apenas en la tarde del lunes, situación que según el estratega "cambia un poco los planes".



No obstante, aseguró que sus pupilos tienen la "idea plasmada" sobre sus intenciones en el primer duelo con Medellín, equipo que no ha perdido esta temporada como local en la Sudamericana.



"Hemos venimos con la intención de romper esa racha del rival y de aprovechar el buen momento que nuestros jugadores están pasando", aseguró el entrenador, para luego agregar que tiene la "ilusión de realizar un gran partido".



Aunque el campeón colombiano lleva un registro de cinco partidos sin ganar entre la competición continental y la local, Florentín lo referencia como "un equipo fuerte de local" y advirtió que "va a querer reivindicarse ante su gente" en el duelo frente a Cerro Porteño.



Asimismo, confesó que preparó el juego frente al DIM con la asesoría del portero Antony Silva y del delantero Pablo Velásquez, quienes conocen la plaza pues militaron en el Independiente Medellín y en Atlético Nacional, respectivamente.



"Nos ayudó el hecho de que ellos hayan tenido esa experiencia en Medellín", dijo.



También se refirió a las ausencias de los lesionados José Ortigoza, Guillermo Beltrán y Silvio Torales, tres jugadores titulares e importantes en el esquema del conjunto paraguayo, que viene de dejar en el camino al Santa Fe colombiano, actual campeón de la Sudamericana.



"Tenemos bajas importantes pero ante las dificultades buscamos solución", acotó el técnico.



Florentín no confirmó si los juveniles Andrés Duarte, Richard Martínez y Julio Villalba, que se perfilan como titulares, reemplazarán a los lesionados. / EFE