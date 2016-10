Nolito dice que Luis Enrique ha sido "fundamental" en su carrera

Fútbol Internacional

Lunes 17| 11:44 am





El delantero español Nolito, jugador del club inglés Manchester City, admitió que el entrenador del Barcelona, Luis Enrique, ha sido "fundamental" en su carrera, en una entrevista divulgada este lunes por The Guardian.

Cuando quedan apenas tres días para que ambos equipos se enfrenten en el Camp Nou, el gaditano Nolito ha hecho un breve repaso de su infancia, que recuerda "feliz" gracias a sus abuelos, y sobre sus inicios en el mundo del fútbol.

En declaraciones al periódico británico, Manuel Agudo Durán -"Nolito"-, de 30 años, admite que "debe mucho" a dos de los hombres que estarán en Barcelona este miércoles: Pep Guardiola, su actual técnico en el City, y Luis Enrique, quien le entrenó cuando jugaba en el Barca B y posteriormente en el Celta de Vigo.

Según el atacante, fue Luis Enrique quien logró "lo mejor" de él como futbolista en aquella etapa.

En la entrevista, el jugador también alude a 2013, cuando se unió al Celta de Vigo, que tenía precisamente a Luis Enrique como entrenador: "Apareció en un momento de mi carrera donde o bien daba un paso hacia adelante, o hacia atrás", recordó el delantero.

"En el Barcelona B estuve con él, y luego en el Celta. Apostó muchísimo por mí y me apoyó. Me hizo ver el fútbol de manera diferente, convenciéndome de que yo podía lograrlo", señaló.

Además, Nolito recuerda cómo ese técnico le hizo "adelgazar 10 kilos", algo que resultaría clave en el desarrollo de su carrera.

En ese sentido, señala que Luis Enrique fue "muy pesado" por su "propio bien", al insistir en que debía perder peso, y destaca a ese técnico como alguien "fundamental" en su carrera.

"Los pasteles, el pan, la coca-cola: todo está bien pero para mi profesión era una basura. Yo entrenaba y comía: entrenar, comer, entrenar, comer. Era como un pez que se muerde su propia cola. Con el tiempo te das cuenta de que un jugador de elite tiene que estar fino", observó.

The Guardian indica que los resultados fueron espectaculares, primero con el Barcelona B, y luego, de manera más consistente, con el club gallego, cuyo ataque lideró durante tres años, primero con Luis Enrique y luego con Toto Berizzo.

El jugador, que admite que los últimos tres años con el Celta han sido "los mejores" de su vida, fichó el pasado verano por el City al considerar que "había llegado el momento adecuado".

"Me gustaría ganar algo antes de terminar mi carrera y creo que con el City puedo lograrlo", apuntó Nolito, que asegura estar "en la mejor forma" de toda su carrera.

"No he cumplido 40, he cumplido 30 y, honestamente, me siento como si tuviera 20 años. El fútbol ha cambiado: ves jugadores que son mejores con 35 que con 25 años", dijo. EFE

