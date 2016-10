Casillas se convertirá en el portero con más partidos oficiales

Fútbol Internacional

Lunes 17| 7:52 am





El guardameta español del Oporto, Iker Casillas, desbancará mañana, martes, al legendario portero Andoni Zubizarrerta, que colgó las botas en 1998, al alcanzar la cifra de los 1.021 partidos oficiales.



De esta manera, Casillas conseguirá uno más de los muchos récords que atesora a sus 35 años, después de que en el año 1999 debutara con el primer equipo del Real Madrid, de la mano del técnico galés John Benjamin Toshak.



Iker Casillas es, además, el tercer jugador de España con más partidos oficiales, después de Raúl González, con 1.065, y Xavi Hernández, que lleva 1.031 partidos y aún sigue en activo.



El récord de portero español con más partidos oficiales lo alcanzará si, como todo indica, entra en el once inicial de Nuno Espírito Santo, para el partido que jugarán mañana en Bélgica contra el Brujas.



Este número lo hubiera logrado el pasado sábado en el partido de Copa que disputó el Oporto frente al modesto conjunto luso del Garrafanha, si el portero español no se hubiera quedado en el banquillo, ya que Espírito Santo prefirió darle minutos al suplente José Sá.



"San Iker", como se le conoce en el ámbito mediático por sus intervenciones "in extremis", es el jugador europeo que más veces ha lucido la camiseta de la selección española, ya que cuenta con un total de 167 internacionalidades, cifra que difícilmente se verá incrementada, ya que ha dejado de competir con La Roja desde que Julen Lopetegui se hizo cargo de la misma.



Además, tras 18 temporadas en la Liga de Campeones, Casillas es el jugador con mayor número de partidos en esta competición, ya que lleva 163 encuentros y su único perseguidor es el portugués del Real Madrid Cristiano Ronaldo, con 134 partidos.



En este torneo, Casillas sigue siendo el deportista referente, ya que lo ha ganado en tres ocasiones, siempre con el Real Madrid (2000, 2002 y 2014), y es el guardameta que más veces ha logrado dejar su portería a cero, con una marca de 51 partidos.



Iker Casillas llegó al Oporto la pasada temporada, cuando lo entrenada el exguardameta español, Julen Lopetegui.



A las órdenes del exvalencianista, Nuno Espírito Santo, Casillas sigue siendo el portero titular del Oporto tanto en Liga como en Champions.



Con el Real Madrid, Casillas disputó 725 partidos oficiales, en los que conquistó 19 títulos, a los que hay que sumar el Mundial y las dos Eurocopas con la selección absoluta española.



Ha sido incluido hasta en cinco ocasiones en el Once Mundial FIFA y fue elegido otras cinco veces mejor portero del mundo.



En su palmarés individual figuran además un Trofeo Bravo y un Trofeo Zamora.



Su trayectoria deportiva también ha sido reconocida con el Premio Príncipe de Asturias de los Deportes, la Medalla de Oro de la Real Orden del Mérito Deportivo, la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid y la Gran Cruz de la Real Orden del Mérito Deportivo.



En más de una ocasión, Casillas ha manifestado que uno de sus sueños sería disputar una final de la Liga de Campeones entre el Oporto y su antiguo club, el Real Madrid. EFE