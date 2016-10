Juan Arango marcó doblete en la victoria del Cosmos (+Video)

Redacción meridiano

Yohandry Orozco y Juan Arango se vistieron de protagonistas en la victoria 2-4 de su equipo, Cosmos de Nueva York, ante el equipo Armada de Jacksonville.

“La perla” Orozco figuró en el once titular del equipo que dirige el también venezolano Giovanni Savarese, y fue sustituido por el colombiano David Diosa a los 67 minutos de partido. Juan Arango también estuvo en el once inicial y disputó los 90 minutos.

El primer gol del club neoyorquino llegó a los 23 minutos del compromiso y fue obra del Zuliano, el volante vinotinto aprovechó un rebote luego de un remate del costarricense Jairo Arrieta, para mandar el balón al fondo del pórtico defendido por Miguel Gallardo.

La representación criolla ahora tomaría el protagonismo en Juan Fernando Arango, el maracayero marcaría el tanto del empate a los 83 minutos, y cinco minutos más tarde colocaría el 2-3 con un espectacular tiro libre cobrándolo al palo izquierdo de Gallardo.

Arango suma 12 tantos en esta temporada en 28 compromisos en los cuales ha sido titular, mientras el zuliano Yohandry Orozco ha disputado 18 encuentros siendo titular en 14 de ellos, y en los que han convertido cuatro goles.

The only goal of the first half in Jacksonville, courtesy of @laperlaorozco10. Cosmos with a 1-0 lead at halftime. pic.twitter.com/aC78KEsA05