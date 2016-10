Falcao evoluciona positivamente del traumatismo craneano

Falcao no tiene acción desde el pasado 21 de Septiembre/Foto cortesía

El atacante colombiano del Mónaco Radamel Falcao no forma parte del grupo que ha convocado el entrenador portugués, Leonardo Jardim, pese a la evolución positiva del traumatismo craneano que le mantiene apartado de los terrenos de juego desde el pasado 21 de septiembre.



El club indicó en un comunicado que Falcao no está en la lista "por medida de precaución" para enfrentarse este viernes al Toulouse en duelo liguero.



Falcao fue sometido este miércoles a un examen neurológico que reveló "una evolución positiva" de sus problemas físicos.



Falcao sufrió un traumatismo craneal en el duelo contra el Niza que le obligó a abandonar el terreno de juego.



Desde entonces, los médicos que le tratan han sido muy prudentes sobre la evolución de su lesión.



Falcao comenzó a ejercitarse de forma parcial con el equipo a principios de esta semana, pero como su recuperación no es completa el cuerpo técnico ha optado por mantenerle al margen de la competición por el momento. EFE