Presidente de la FBF ve imposible clasificación de Bolivia al Mundial 2018

Miércoles 12| 5:05 pm





El presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Rolando López, dio por perdida la batalla por la clasificación del país al Mundial de Rusia 2018, después de que la Verde empatara en casa con Ecuador por 2-2 en la décima fecha de las eliminatorias sudamericanas.



"Al hincha boliviano hay que decirle la verdad. No podemos mentir. Sería una necedad decir que todavía podemos clasificar al Mundial", dijo López, según informó hoy la prensa deportiva local.



El máximo dirigente del fútbol boliviano afirmó que no se puede "seguir vendiendo la ilusión de Rusia", sobre todo al perder unidades jugando de local, como ocurrió ayer.



López consideró que el resultado del encuentro ante Ecuador es adverso porque no se ganó un punto, sino que se perdieron dos.



"Un empate de visitante es un triunfo, pero de local es una derrota", añadió.



Con todo, ratificó su respaldo al equipo y a la labor del entrenador de la Verde, el argentino Ángel Guillermo Hoyos, y abogó por aprender "las mejores lecciones" del partido de ayer.



En las diez jornadas disputadas hasta el momento, Bolivia ha obtenido tan solo ocho unidades y está en el penúltimo lugar de la clasificación de las eliminatorias.



En noviembre próximo, en la undécima fecha, la selección boliviana visitará a la colista Venezuela y en la duodécima recibirá, en La Paz, a Paraguay.

