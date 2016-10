Arce: "Todavía no ganamos nada, solo los tres puntos"

Arce sabe que la eliminatoria sudamericana no está decidida aún./Cortesía

Francisco Arce, seleccionador de Paraguay, se mostró feliz por el triunfo por 0-1 de este martes ante Argentina pero recalcó que "solo" ganaron los tres puntos y que todavía no se alcanzó el objetivo, que es clasificar al Mundial de Rusia 2018.



"Todavía no ganamos nada, solo los tres puntos. Queremos meternos en zona de clasificación. Estamos en ruta, en camino", afirmó Arce tras la victoria que mantiene a Paraguay sexto pero a un punto de Argentina, que se ubica en la quinta posición, que da derecho a jugar una repesca.



"Estas eliminatorias se definirán en las últimas fechas, hoy hicimos algo diferente para este gran triunfo, estuvimos ordenados. Creo que debíamos jugar así, igualmente vamos a buscar jugar mejor. No es fácil ganar a esta gente, son buenos", añadió.



El seleccionador consideró que el penalti que Justo Villar le atajó a Sergio Agüero apenas arrancó el segundo tiempo fue determinante para que la Albirroja se llevara los tres puntos de Córdoba.



"Fue nuestro día, todos estuvieron muy metidos y concentrados en el partido y por eso estamos contentos. Pero ya pasó, ya esperamos noviembre para seguir sumando puntos", agregó Arce.

