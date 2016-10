España despacha a Alemania y consigue puesto en "semis"

Fútbol Internacional

La selección española femenina de fútbol accedió a las semifinales del Mundial Sub-17 de Jordania tras vencer, por 1-2, al combinado alemán en la reedición del último Campeonato de Europa de la categoría, de aciago recuerdo para las pupilas de Toña Is.

Si entonces la figura de la guardameta Leonie Doege se agigantó ante las españolas en la tanda de penaltis que decidió el campeón del torneo, hoy fue la central Natalia Ramos la que voló sobre las zagueras alemanas para conducir a su equipo hacia la revancha.

Apenas nueve minutos tardó la central del Granadilla Tenerife en premiar el desparpajo con el que La Roja saltó al césped del Estadio Internacional de Amman.

Fiel a su personalidad, el combinado español entregó su suerte a la posesión y del balón se hizo dueño desde los compases iniciales.

Fue, sin embargo, una jugada de estrategia la que encaminó el triunfo de la selección española. Paula Fernández buscó con su zurda la cabeza de Natalia Ramos quien, libre de marca, inauguró el casillero en un saque de esquina.

Esa acción espoleó momentáneamente a las vigentes campeonas de Europa, pero Noelia Ramos -hermana de la primera goleadora del choque- intervino para salvar la ventaja del conjunto español.

También uno de los postes se alió con la portera del Granadilla Tenerife tras un lanzamiento de falta peligrosamente ejecutado por Giulia Gwinn, la indiscutible líder de la escuadra teutona.

La solidaridad de Berta Pujadas y Laia Aleixandri, no obstante, resultó fundamental para que la estrella alemana no solo no brillara sino para que sus combinaciones con Klara Buehl fueran escasas.

Contenidas las atacantes rivales, el cuadro dirigido por Toña Is trató de construir jugadas que le acercaran a la meta dirigida por Leonie Doege, nuevamente castigada en el minuto 36.

Con una potente zancada, Eva Navarro esquivó el tibio marcaje de Caroline Siems y, con un disparo cruzado, dobló la renta para la escuadra española poco antes del descanso.

Tras la pausa, la vigente campeona europea reaccionó en busca de la remontada. Ni Gwinn ni Buehl encontraron, sin embargo, la red pese a su insistencia ante una inmensa Noelia Ramos.

Ella, pese al postrero tanto de Oberdoff, fue esta vez la vencedora en su particular duelo con Leonie.

La selección española, bronce en la cita mundialista de 2010 y plata en el Mundial de Costa Rica 2014, se medirá en semifinales con el vencedor del envite entre Japón -defensor del título- e Inglaterra. En la penúltima ronda estará también Venezuela tras su victoria sobre México.

- Ficha técnica:

1 - Alemania: Leonie Doege; Sarai Linder, Sophia Kleinherne (Ziegler, min. 83), Tanja Pawollek, Caroline Siems; Sydney Lohmann (Oberdorf, min. 46), Verena Wieder (Chmielinski, min. 61), Janina Minge; Lisa Schoeppl, Giulia Gwinn y Klara Buehl.

2 - España: Noelia Ramos; Lucía Rodríguez, Berta Pujadas, Natalia Ramos, Ona Battle; Laia Aleixandri, Silvia Rubio (Leyre Monente, min. 62), Paula Fernández (Eizaguirre, min. 75); Candela Andújar (Oihane Hernández, min. 88), Eva Navarro y Claudia Pina.

Goles: 0-1, min. 9, Natalia Ramos; 0-2, min. 36, Eva Navarro. 1-2, min 90+3, Oberdorf.

Árbitra: Sandra Braz (POR). Amonestó a Claudia Pina (min. 61) y Candela Andújar (min. 66).

2016-10-12