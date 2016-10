El Rey Arturo coronó una peleada victoria ante Perú

Fútbol Internacional

Martes 11| 10:28 pm





Un doblete de Arturo Vidal salvó este martes a Chile ante Perú (2-1) y le dio tres puntos de oro para seguir en pie en las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Rusia 2018.



Vidal rescató a la Roja con un tanto a cinco minutos del final cuando peor lo pasaba su equipo después del empate de Edison Flores.



El partido tuvo un tiempo para cada equipo. En los primeros 45 minutos los locales fueron mejores y tuvieron ocasiones para irse con una ventaja mayor al descanso.



Perú reaccionó en la segunda parte pero se quedó a las puertas de la gesta. Le faltó algo de ambición y no contaba con la irrupción de Vidal.



El triunfo es vital para que Chile no quede descolgado de la lucha por la clasificación. Suma 14 puntos y sigue en el séptimo lugar, a un punto de Paraguay. Perú queda rezagado con 8 puntos en la octava posición.



Los jugadores de Chile eran conscientes de la delicada situación y dominaron con autoridad los primeros compases del duelo. Este control se difuminó con el paso de los minutos, pero no pasó apuros en ningún momento porque Perú fue incapaz de crear ocasiones de gol.



Eduardo Vargas avisó de cabeza en los primeros minutos y Pedro Gallese repelió a córner con una gran atajada. Fue el prolegómeno del primer gol, que anotó Vidal de un testarazo a los diez minutos.



Mauricio Isla regateó a un zaguero peruano en el extremo derecho y sacó un centro medido para Vidal, que remató muy solo y casi a placer desde el área pequeña.



El volante del Bayern Múnich tuvo el doblete en sus botas a la media hora de juego pero falló un remate a bocajarro ante un Gallese vencido, que vio como el balón chocaba en sus piernas pese a que Vidal tenía todo el arco a su favor.



El caudal ofensivo chileno era un vendaval para el equipo peruano, atolondrado y sin fútbol, que lo apostó todo a los balones largos en busca de Paolo Guerrero.



Resulta significativo que Gallese se erigiera como el mejor jugador de Perú en el primer tiempo. Antes del descanso, se lució de nuevo tras un remate de cabeza de Nicolás Castillo, la gran novedad en el once titular de Juan Antonio Pizzi.



Ricardo Gareca movió ficha en el descanso y metió a Raúl Ruidíaz en busca de pólvora y mayor movilidad en ataque. La primera aproximación peruana fue un cabezazo de Aldo Corzo que salió desviado por poco.



Chile reculó y Perú vio que el empate no era una quimera. La oportunidad más clara la tuvo en el minuto 65 Christian Cueva, que se plantó solo ante Claudio Bravo después de una rápida transición, pero su disparo salió fuera.



La Roja seguía grogui y finalmente el empate peruano llegó a quince minutos del final. Edison Flores, rodeado de jugadores chilenos, se hizo un espacio para rematar con la punta del botín desde fuera del área.



Cuando peor pintaban las cosas para la Roja, Vidal apareció al rescate para anotar el tanto del triunfo con un zurdazo desde fuera del área.



EFE