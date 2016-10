Tabárez: "Es la primera vez que no pierdo en Barranquilla"

Fútbol Internacional

"Es la primera vez que no pierdo acá, pero para estas circunstancias y para la tabla de posiciones que hay actualmente en la eliminatoria, para nosotros es importante, porque más allá de Uruguay y Colombia hay cierto quiebre en la tabla y mantener la distancia con los que vienen atrás es clave", afirmó Tabárez en rueda de prensa.



El estratega uruguayo dijo además que a estas alturas de las eliminatorias "nunca habíamos tenido esta cantidad de puntos", 20 en 10 jornadas.



Tabárez se declaró satisfecho con el resultado.



"Somos conscientes de que fue un partido muy cambiante, podíamos haber perdido, podíamos haber ganado, aunque las ocasiones más claras en el segundo tiempo las tuvo Uruguay, pero creo que el empate está bien y premia el esfuerzo de los dos equipos", señaló.



Reconoció que no hay partido perfecto y que en Barranquilla se sufre mucho por el calor y la humedad.



"No tenemos ni idea en el Uruguay de lo que es el calor y la humedad de Barranquilla, no tenemos un lugar ni parecido, sufrimos mucho aquí, como sufrimos en la altura de la paz", comentó el seleccionador.



"En esta eliminatoria por suerte debutamos ganando en La Paz y ahora conseguimos un empate aquí, con mucho esfuerzo de parte de mis futbolistas que me enorgullecen, contra un equipo que más allá del calor de Barranquilla tiene sus quilates", añadió.



Tabárez, quien fue fuertemente aplaudido cuando hacía su ingreso en muletas a la cancha antes del partido, agregó: "los colombianos son buena gente. Siempre he pensado que las personas colombianas en su mayoría son un ejemplo, tengo muchos amigos por acá". EFE