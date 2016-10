Agüero: Guardiola me dijo que le encantaría dirigir a la selección argentina

Fútbol Internacional

"¿Te acordás que hace un tiempo se hablaba de él (Guardiola) como técnico de Argentina? Él me dice: 'ustedes no me llamaron, porque a mí encantaría dirigir a la selección argentina, pero no me llamaron'", dijo hoy Agüero a un periodista del canal TyC Sports.



Guardiola, que dirige a Agüero en el Manchester City, había sido considerado como posible seleccionador de la Albiceleste tras el subcampeonato en el Mundial de Brasil 2014 y la renuncia del entonces entrenador Alejandro Sabella.



"Guardiola es un 'crack'. Por algo le fue como le fue en el Barcelona y en el Bayern. No ganó la Champions con el Bayern pero llegó a semifinales y ganó la Liga, la Copa, ganó todo. Es un tipo ganador", sostuvo Agüero.



"También intentó convencerme de que no renunciara a la selección después de la final perdida con Chile. Igual yo no pensaba hacerlo, le expliqué que mientras me convoquen yo iba a seguir jugando", agregó Agüero, que hoy será titular ante Paraguay en la décima jornada de las eliminatorias sudamericanas mundialistas. EFE