Revocan permiso a Leoz para asistir a su oficina

Un tribunal de apelación anuló el permiso que tenía el expresidente de la Conmebol Nicolás Leoz, con prisión domiciliaria desde 2015, para asistir un día a la semana a su oficina a fin de administrar sus negocios.

El exhombre fuerte del fútbol sudamericano, de 88 años, espera su extradición a los Estados Unidos para responder a numerosas acusaciones por presuntos delitos financieros cometidos durante su presidencia.

Los jueces Cristóbal Sánchez, Emiliano Rolón y Agustín Lovera revocaron la autorización del magistrado Hugo Sosa, de primera instancia, otorgada el 2 de agosto pasado.

Raúl Barriocanal, uno de los abogados de Leoz, dijo el martes a los periodistas que su cliente asistía los días martes a una oficina de Asunción o a una planta procesadora del edulcorante a 38 kilómetros al este de la capital.

"Acatamos la decisión del tribunal, pero sigue vigente la autorización para que Leoz vaya una vez por semana al médico y otro día a la sesión de fisioterapia", especificó.

Ricardo Preda, otro abogado del ex dirigente deportivo, comentó a The Associated Press que el pedido de extradición enviado el año pasado por la fiscalía estadounidense "todavía está en discusión en la justicia".

"Actualmente, el expediente está en poder de la fiscalía paraguaya para que próximamente realice la fundamentación sobre por qué debería otorgarse la extradición; posteriormente, nosotros argumentaremos la inexistencia de una ley para procesar una solicitud de extradición", acotó.

AP