"Hay clima de terror en Ferrari"

Ferrari no encuentra el éxito / EFE

Fútbol Internacional

Martes 11| 7:06 pm





El exjefe de equipo de Ferrari Luca Baldiserri consideró que existe un "clima de terror" en la escudería italiana que le impide conseguir buenos resultados en la Fórmula 1.

"Ya no son un equipo, sino un grupo de personas asustadas. Allí adentro hay un clima de terror, los muchachos no inventan nada, no quieren decidir nada por temor a ser expulsados", afirmó el ingeniero en declaraciones que recoge hoy el diario "Corriere dello Sport".

Baldiserri, que conducía al equipo en la etapa en que Michael Schumacher brillaba en la escudería, destacó que en Ferrari es necesaria una "disciplina militar" para tener éxito.

Para más información: As.com