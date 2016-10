Southgate: "La situación era un desastre y había que enderezar el barco"

Fútbol Internacional

El seleccionador interino de Inglaterra, Gareth Southgate, se congratuló este martes por los cuatro puntos logrados por el combinado británico en los dos últimos partidos (ante Malta y Eslovenia), ya que la situación cuando él llegó "era un desastre" y tuvo que "enderezar el barco".



Southgate fue nombrado técnico de los 'Tres Leones' hace dos semanas, después de la sonada destitución de Sam Allardyce, quien se vio inmerso en una trama de corrupción de fichajes después de sólo 67 días en el cargo.



"No puedo agradecer lo suficiente a los jugadores y al cuerpo técnico por todo el apoyo brindado. Nos llevamos cuatro puntos, aunque queríamos lo seis, pero cuando llegué la situación era un desastre y había que enderezar el barco", dijo el inglés a la cadena ITV después del partido en Liubliana.



Southgate llegó al banquillo inglés después de que el diario The Telegraph hiciera público un vídeo grabado con cámara oculta en el que se ve a su predecesor en el cargo explicar, entre otras cuestiones, cómo burlar las leyes del mercado de fichajes.



En la cinta, Allardyce aparece negociando con supuestos empresarios un acuerdo valorado en 400.000 libras (460.000 euros) para representar a una firma de inversores asiática y dar conferencias en determinados eventos.



El técnico también explica a otro hombre de negocios ficticio cómo burlar la normativa sobre la titularidad de jugadores por parte de terceros, una controvertida práctica prohibida por la Federación Inglesa (FA) desde 2008.



Este martes, la selección no pudo pasar del empate sin goles con Eslovenia en Liubliana, en la tercera jornada de la fase de clasificación de la UEFA para el Mundial de Rusia 2018.



"El objetivo sigue siendo clasificar para la Copa del Mundo y, a largo plazo, este punto es un punto importante", reconoció Southgate.



"Podíamos haber jugado mejor; sus oportunidades han sido por errores nuestros. Pero estamos en un proceso y vamos mejorando poco a poco", añadió.



El seleccionador quiso también elogiar al guardameta Joe Hart, quien, con cuatro intervenciones de mérito, evitó la que hubiera sido una sonada derrota de los 'Tres Leones'.



"Ha estado fantástico. Cuando está tranquilo, Joe juega mucho mejor. Esta semana ha estado muy calmado en los entrenamientos y ha hecho dos partidos (Malta y Eslovenia) espectaculares. Hoy ha hecho unas paradas espectaculares y nos llevamos un punto gracias él", comentó Southgate. / EFE