Hart evita la derrota de Inglaterra en Eslovenia

Un excelso Joe Hart evitó este martes una derrota de Inglaterra en Eslovenia (0-0) y rescató un punto de oro en Liubliana que mantiene a los británicos en el liderato del grupo F de la fase de clasificación de la UEFA para el Mundial de Rusia 2018.



Los hombres de Gareth Southgate -seleccionador interino tras la abrupta destitución de Sam Allardyce- llegaron a la capital eslovena con pleno de victorias, después de ganar en la fecha inaugural a Eslovaquia (0-1) y de derrotar el pasado sábado en Londres a la débil Malta (2-0).



El técnico no alteró en exceso el once que puso contra los mediterráneos hace tres días e hizo sólo dos cambios: el lateral Danny Rose en lugar del lesionado Ryan Bertrand y el centrocampista defensivo Eric Dier por el cuestionado Wayne Rooney.



La ausencia del criticado Rooney, cuya continuidad en el combinado nacional se ha puesto en tela de juicio por su rendimiento como centrocampista, tanto en el Manchester United como en la selección de Inglaterra, hizo que Jordan Henderson fuera el encargado en liderar, con el brazalete de capitán, a los 'Tres Leones' en Liubliana.



Enfrente, una Eslovenia que sumaba cuatro puntos en las dos jornadas disputadas, tras empatar en Vilnuis con Lituania (2-2) y ganar a sus vecinos de Eslovaquia (1-0).



Sin el volante del Bayer Leverkusen Kevin Kampl, pero con el portero del Atlético de Madrid Jan Oblak y con el ariete de la Fiorentina Josip Ilicic como referentes, el conjunto entrenado por Srecko Katanec arrancó el partido sabiendo que se colocaría como nuevo líder si sumaba los tres puntos.



La primera ocasión con ligero peligro la tuvieron los visitantes, tras una recuperación en el medio de Henderson, que cedió a Alli y éste se la puso a Sturridge, quien no logró controlar con precisión ante la inminente salida de Oblak.



Sin embargo, esta llegada de Inglaterra fue un mero espejismo, ya que en los primeros 45 minutos los locales pasaron a gozar de las mejores oportunidades para inaugurar el electrónico.



Antes de que se cumplieran los primeros diez minutos de juego, dos errores groseros de la zaga visitante estuvieron a punto de servir en bandeja de plata el primer gol a Eslovenia.



Primero Ilicic, que recibió inexplicablemente un pase atrás del inglés Dier, no acertó a definir ante la salida de Hart y después, en la misma jugada y con la defensa sin conseguir achicar el balón, Kurtic lanzó un zapatazo que repelió milagrosamente el palo.



Pocas o ninguna acción con peligro se vieron en el soporífero primer tiempo, con ambos equipos dando muestras de contentarse con este pobre empate 0-0.



Al comienzo de la segunda mitad, el mayúsculo acierto de Hart evitó un par de goles cantados de los eslovenos: el guardameta inglés primero logró despejar un buen testarazo de Cesar y en la jugada posterior despejó, con una atajada magistral sobre la línea de cal, un buen cabezazo de Kurtic.



Hubo que esperar hasta el minuto 55 para ver el primer disparo a puerta de los de Southgate, obra de Alli desde media distancia, pero un seguro Oblak atrapó sin problemas la redonda.



Hart se erigió como el mejor jugador del partido poco después, tras desbaratar un ocasión de oro en un mano a mano con Ilicic después de un error en la entrega, el enésimo de Inglaterra, de Henderson.



Se animaron los ingleses en los minutos finales, pero ni Rose, tras una internada con la izquierda, ni Rooney, que ingresó por Alli, ni Lingard, con disparos desde fuera del área, acertaron a batir a un acertado Oblak.

