Varios jugadores de Chile están afectados por un cuadro de fiebre

Fútbol Internacional

Lunes 10| 8:47 pm





Varios futbolistas de la selección de Chile sufren un cuadro infeccioso febril, por lo que Juan Antonio Pizzi convocó de emergencia al centrocampista Lorenzo Reyes para el partido de este martes ante Perú.



La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) de Chile informó de la convocatoria de Reyes, de la Universidad de Chile, pero no especificó los jugadores del plantel que están enfermos.



Según la prensa chilena, los afectados son Arturo Vidal, Miiko Albornoz y Erick Pulgar.



El diario La Tercera explica que Vidal no entrenó con normalidad este lunes por la tarde en el último entrenamiento de la Roja y que Felipe Gutiérrez ocupó su lugar en el probable once titular para el partido del martes. EFE