Maradona sobre la selección argentina: "Sin Messi el resto no dan lo mejor"

Argentina tiene que mejorar, el entrenador lo sabe, hemos hablado de ello"

La selección de fútbol argentina tiene un "potencial grandísimo de atacantes", pero sin Leo Mesi el resto "no dan lo mejor" de sí, dijo este lunes en Roma el exfutbolista Diego Armando Maradona, que jugará en el "partido por la paz".

"Argentina tiene un potencial grandísimo de atacantes, desde Higuaín a Agüero, pero sin Messi todos los demás no dan lo mejor, es él quien manda el ataque", declaró Maradona en conferencia de prensa en la capital italiana.

"Argentina tiene que mejorar, el entrenador lo sabe, hemos hablado de ello", agregó Maradona, que tiene previsto jugar los 90 minutos de ese encuentro en el Estadio Olímpico de Roma.

Preguntado por la reacción del delantero argentino Mauro Icardi, que renovó hasta 2021 con el Inter milanés, por no ser convocado a jugar con la selección de su país, Maradona sentenció: "no sé si llevarán a Icardi a la selección... pero yo de traidores no hablo", informaron medios locales.

El astro argentino respondió a preguntas de la prensa sobre Icardi que él está en Roma para el encuentro convocado por voluntad del papa Francisco y que el asunto del jugador del Inter, sobre el que desde ha ce un tiempo siempre hay conjeturas acerca de los motivos por los que no es convocado para jugar con la Albiceleste, no tenía nada que ver con su presencia en la capital italiana.

En cuanto a ese partido, afirmó que él está siempre "a disposición" del pontífice, de quien dijo que "está haciendo un grandísimo trabajo también dentro del Vaticano, como quieren todos los católicos".

"Por eso cuando me habló de esta iniciativa dije enseguida que sí", aseguró sobre el partido del miércoles.

Además de Maradona otros exjugadores como Ronaldinho, Abidal, Kanoute, Míchel Salgado, Rafa Márquez o Robert Pires participarán en el partido "Unidos por la Paz".

El encuentro contará con la participación de figuras del fútbol y jugadores en activo de distintas religiones y creencias y su recaudación se destinará a proyectos educativos por la integración y la paz.

Cafú, Burdisso o Totti son otros de los nombres que saltarán al césped en la segunda edición del encuentro, en cuya presentación el papa Francisco aseguró que "es el momento de demostrar que somos capaces de conseguir la paz a través del deporte".

Los programas educativos y sociales de la Fundación Scholas Occurrentes, CSI, UNITALSI y AMLIB serán destinatarios del dinero recaudado y en Italia se prestará apoyo a los afectados por el terremoto de Amatrice del pasado 24 de agosto. EFE