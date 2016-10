Piqué anuncia que dejará la selección tras el Mundial de Rusia

Fútbol Internacional

Domingo 9| 6:26 pm





Gerard Piqué, central internacional del Barcelona, anunció tras verse implicado en una nueva polémica por recortar la camiseta y muchos interpretar que había quitado la bandera de España, que dejará la selección en el 2018, tras disputar el Mundial de Rusia.



"Me cansa que se dude de mi compromiso. El Mundial de Rusia va a ser mi última competición con la selección y espero vivirlo con muchas ganas", aseguró en la zona mixta del Loro Borici Stadium.



"No soy bien recibido estos años aunque doy todo y lo sigo dando, obviamente hay gente que considera que mejor que no esté. Estoy muy ilusionado con el nuevo proyecto de Julen, nos va a dar muchísimo, por eso voy a seguir hasta el Mundial. Hemos empezado y acabaremos juntos", añadió el jugador que ante Albania cumplió 86 partidos. EFE