Juan Arango alcanzó la docena de goles con el Cosmos (+Video)

Carlos Eloy Escalona | @cescalona_

A sus 36 años el mediocampista venezolano Juan Arango no se cansa de agitar las redes. En al jornada dominical de la North American Soccer League (NASL) puso el gol del empate de Cosmos de Nueva York en su visita al Ottawa Fury.

Arango pescó de cabeza un centro de Adam Moffat para igualar el compromiso a 11 minutos del final.

WATCH | Juan Arango comes up big again, finding the equalizer in Ottawa. 1-1 #OTTvNYC https://t.co/gp9juw7hk2