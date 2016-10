Bale lamenta el tropiezo ante Georgia y se centra en los próximos partidos

El semifinalista de la última Eurocopa, con un tanto de Bale, no pudo pasar en el Cardiff City Stadium del empate con la débil Georgia, número 137 del ránking FIFA y, a priori, uno de los dos rivales más débiles del grupo D junto a Moldavia.



"Los aficionados estuvieron increíbles esta noche. No es el resultado que queríamos, pero debemos seguir centrados de cara a nuestros próximos partidos", escribió Bale en su cuenta de Twitter, acompañado de una instantánea en la que aparece aplaudiendo a la grada tras el duelo.



Gales, que ya empató el pasado jueves en Viena con Austria (2-2), marcha, con cinco puntos, en tercera posición en el grupo D, por detrás de Serbia y de Irlanda, que tienen siete cada uno.



En la cuarta jornada de la fase de clasificación para el Mundial de 2018, el próximo 12 de noviembre, los 'Dragones' reciben en el Cardiff City Stadium a Serbia, que este domingo se impuso con sufrimiento a Austria en Belgrado por 3-2. EFE

Fans were incredible tonight. Not the best result but need to keep our focus on our next run of games! #togetherstronger pic.twitter.com/k6Xy3KWzXX