Costa Rica conquista Rusia en la vuelta de Keylor Navas

Costa Rica logró este domingo un triunfo histórico ante Rusia (3-4) en un amistoso que supuso el retorno a la portería del madridista Keylor Navas y en el que los Ticos dominaron la primera parte, resistieron un asedio en la segunda y marcaron el gol decisivo en el descuento desde el punto de penalti.



El encuentro supuso además la inauguración del estadio Krasnodar, que mostró un lleno a rebosar con 34.000 espectadores, incluido un pequeño grupo de aficionados costarricenses.



El seleccionador tico, Óscar Ramírez, pudo contar por fin bajo los palos con Keylor, empeñado en recuperar las buenas sensaciones tras dos grises actuaciones con el Real Madrid (Borussia Dortmund y Eibar).



Y Keylor, que no vestía la camiseta nacional desde marzo pasado, no cometió ningún fallo, pero demostró que aún no está en plena forma, aunque es verdad que la defensa lo dejó vendido y encajó tres goles prácticamente imparables.



También fue de la partida el jugador del Deportivo de la Coruña, Celso Borges, y Bryan Ruiz del Sporting de Lisboa, ambos con cerca de cien partidos como internacionales.



Precisamente, el portero madridista tuvo que intervenir para salvar a su equipo a los dos minutos, tras una mala cesión de Giancarlo González.



Keylor, que estuvo en el dique seco desde la final de la Liga de Campeones, tuvo que lanzarse al suelo como un felino cuando Samédov se disponía a marcar.



No obstante, fue todo un espejismo, ya que la primera media hora fue totalmente de los costarricenses, que pusieron a prueba al portero local a los 9 minutos en un contraataque de libro en el que Ureña se encontró con la bota de Dzhanáev.



A fuerza de insistir, los ticos se pusieron por delante tras un fallo en cadena de la defensa rusa que aprovechó Bryan Ruiz para centrar al borde del área, donde el balón fue a parar a los pies de Azofeifa.



El futbolista del Herediano se sacó de la chistera un duro disparo que rozó en un defensa y sorprendió al guardameta local, al que el balón le dobló las manos (min.22).



Con los rusos aturdidos, Ruiz, uno de los héroes del Mundial de Brasil, recibió el balón en tres cuartos, avanzó sin oposición y chutó con la zurda desde unos treinta metros, tremendo disparo con marchamo de gol que incrementó la ventaja visitante (min.29).



Los rusos parecían muertos, pero una jugada embarullada acabó en un centro al segundo palo en el que un desmarcado Samédov batió a Keylor con un preciso remate de cabeza en plancha (min.31).



A partir de ahí, los eslavos mejoraron y los pupilos de Ramírez pasaron sus peores minutos, aunque Keylor apenas tuvo que emplearse a fondo.



Cuando los dos equipos se disponían ya a retirarse a los vestuarios, los rusos cometieron un nuevo fallo a la salida del balón que fue aprovechado por los centroamericanos.



Acosta, uno de los jugadores más activos en el primer tiempo, se internó y centró raso desde la línea de fondo, y para su sorpresa el central ruso Berezutsky despejó hacia su propia portería sorprendiendo a Dzhanáev (min. 45).



El panorama cambió radicalmente en la segunda parte, ya que los rusos salieron a por todas y los ticos demostraron no estar preparados para el correcalles que se avecinaba.



A los tres minutos de la reanudación el gigantón Dziuba aprovechó un buen centro desde la derecha para adelantarse a su marcador y batir a Keylor con un disparo pegado al poste (min.48).



Un cuarto de hora después de nuevo el delantero del Zenit demostró que los goles de cabeza son su especialidad, ya que batió al portero madridista con un gran remate en el segundo palo (min.61).



Seguidamente, Ramírez hizo tres cambios casi seguidos para intentar recuperar el control del partido, ya que sus futbolistas parecieron acusar el largo viaje al sur de Rusia, aunque tuvieron una semana para preparar el encuentro.



Cuando el resultado parecía inamovible, Campbell se internó en el área, pisó el balón e hizo una finta a un desafortunado Berezutsky, que cayó en la trampa y le hizo un clamoroso penalti.



Campbell demostró una gran personalidad y fue el encargado de transformar la pena máxima con un disparo raso pegado al palo (min.92).



Los costarricenses, que alcanzaron los cuartos de final en el Mundial de Brasil, se enfrentarán el 11 y 15 de noviembre, respectivamente, a Trinidad Tobago y Estados Unidos en las dos primeras jornadas del hexagonal final de la Confederación Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf)