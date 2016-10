Juan Falcón vio acción en clasificación de Santa Fe

Fútbol Internacional

Diego Calderón / @Dicalgo

Independiente Santa Fe venció 1-0 a Jaguares de Córdoba y aseguró una plaza entre los mejores ocho equipos de la Liga Águila en el fútbol profesional del hermano país. El vinotinto Juan Falcón vio acción desde el inicio y fue reemplazado al minuto 63.

Un minuto antes el ex Zamora tuvo un mano a mano que no pudo concretar ante el guardameta Sebastián Lopéz. Las oportunidades que ha tenido el venezolano no han sido aprovechadas por lo que no es dificil pensar que el equipo bogotano piense en negociar con él para el mercado de invierno.